Un tir încărcat cu sodă caustică solidă a luat foc pe DN 1B

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pompierii prahoveni si buzoieni intervin, miercuri seara, pentru asigurarea zonei pe DN 1B, in localitatea Sahateni din judetul Buzau, unde un tir incarcat cu 22 de tone de soda caustica solida a luat foc, anunta News.ro. Traficul rutier in zona este restrictionat.Doua echipaje de la ISU Prahova si unul de la ISU Buzau intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu si asigurarea zonei pe DN 1B, in dreptul localitatii Sahateni din judetul Buzau, unde un autotren incarcat cu 22 de tone de soda caustica solida a luat foc, a declarat Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.Incendiul, care a izbucnit la cauciucurile tirului, a fost localizat, iar din incarcatura autotrenului s-a scurs pe asfalt o cantitate mica de soda.Pompierii asigura un covor de spuma si perimetrul de protectie in zona, a precizat Raluca Vasiloae.La ora transmiterii acestei stiri, circuatia pe DN 1B se deafasoara cu restrictii, iar la locul incidentului este asteptat un alt tir care sa preia incarcatura.