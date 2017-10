"Un telefon, la băiatu’. Ieftin, original, nou-nouţ" sau cum să fii ţepuit în stradă

"Un telefon, la băiatu’. Ieftin, original, nou-nouț" sau cum să fii țepuit în stradă

Zilnic, în zonele foarte bine circulate, sute de constănțeni sunt abordați de bișnițari și tot felul de persoane dubioase, care le oferă spre vânzare telefoane mobile la o valoare cu mult sub prețul pieței. Astfel, un telefon Nokia e71, ce poate fi cumpărat din magazine cu aproximativ 1100 de lei, este vândut în stradă cu 260 de lei, sau chiar mai puțin, dacă aveți spirit de negociator.Acești „comercianți” profită de naivitatea oamenilor și de dorința unora de a cumpăra un bun la un preț mic, apelând astfel la chilipiruri. Metoda indivizilor de abordare este relativ simplă. Se postează în zone intens circulate, și, cu discreție, interpelează trecătorii: „Un telefon, la băiatu’. Ieftin, original, nou-nouț”.Dacă dați cel mai mic semn că ați fi cât de cât curios, nu mai aveți scăpare. Bișnițarul trece la o nouă fază, devine mult mai insistent. Îți arată marfa, îți explică cât de câștigat vei fi după o asemenea tranzacție. În jurul „clientului” se vor strânge imediat și alți „afaceriști”, sufocându-l la propriu și la figurat. Deja treaba e serioasă, iar un eventual refuz în acest stadiu poate deveni periculos. Indivizilor nu le place să-și piardă timpul cu tot felul de nehotărâți. Mai departe, pentru a le demonstra că telefonul este în stare perfectă de funcționare, îi roagă pe oameni să își introducă SIM-ul personal în aparatul scos la vânzare. Însă, de cele mai multe ori, atunci când un cumpărător dorește să achiziționeze produsul, co-merciantul profită de un moment de neatenție pentru a înlocui telefonul prezentat cu altul identic, ce nu este însă în stare de funcționare.„Am cumpărat un telefon de la un rrom. Când mi l-a prezentat prima dată funcționa. Acasă am observat că în interiorul telefonului se afla săpun”, ne-a declarat Lavinia S. Odată ce au fost înșelați, păgubiții nu mai fac declarație la Poliție pentru că nu au nicio dovadă a achiziționării produsului, ca în cazul chitanțelor și garanției primite din magazine.„Comercianții” de ocazie nu se ocupă doar cu vânzarea telefoanelor mobile, ci și cu cea a țigărilor de contrabandă, hainelor, bijuteriilor sau parfumurilor contrafăcute.Poliția atenționează cetățenii să nu facă afaceri cu bișnițariiAvând în vedere faptul că acest fenomen este mult mai prezent pe raza Secției 3, am stat de vorbă cu șeful poliției din acea zonă. Comisarul Mircea Vizitiu îi sfătuiește pe constănțeni să evite să facă astfel de afaceri, pentru că niciodată nu vor ieși în câștig, ba din contră, vor fi păcăliți. Oamenii legii fac frecvent controale prin-tre bișnițari, iar când sunt prinși, de cele mai multe ori, sunt amendați și li se confiscă marfa. Mircea Vizitiu ne-a declarat că majoritatea acestor „comercianți” sunt foști infractori, care își procură marfa prin metode mai mult sau mai puțin legale. „Nu garantez că aceste lucruri sunt bune.Totul pleacă de la naivitate, poate și de la sărăcie. Atât timp cât există oameni ce își doresc să achiziționeze chilipiruri, vor exista și acești indivizi”, a mai declarat șeful Secției 3 Poliție, comisarul Mircea Vizitiu.Nicoleta Moroianu