Un tânăr de 27 de ani a evadat de sub escorta poliției la Craiova

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat de 27 de ani a reușit să evadeze de sub escorta poliției, luni, de la Curtea de Apel Craiova, informează B1 TV.Bărbatul prezentat luni la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova pentru confirmarea unui mandat european de arestare a evadat de sub escorta polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Olt.Bărbatul se numește Mugurel Helgiuc, are 27 de ani, și este din localitatea Drăgănești-Olt.Acesta era dat în urmărire internațională, după ce ar fi comis mai multe furturi în Austria.La ora transmiterii acestei știri, polițiștii îl caută pe fugar, fiind făcute filtre pe întreg teritoriul județului Dolj.