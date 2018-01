Un tânăr de 23 de ani i-a donat o parte din ficat unei necunoscute

Ştire online publicată Marţi, 23 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

La doar 23 de ani, un român din Satu Mare a făcut un gest uriaș pentru o tânără necunoscută: i-a salvat viața donându-i o porțiune din ficatul său. Romeo Nicolae Kulcsar este stabilit în Danemarca, dar când a venit în concediu în România și a aflat despre cazul unei fete de 24 de ani care suferea de ciroză hepatică nu a stat prea mult pe gânduri.Annet Marcuș, tânăra de 24 de ani, se lupta cu boala autoimună de mai mult timp. Când a auzit că un fost coleg de liceu, de la o altă clasă, vrea să îi doneze o parte din ficat, tinerei nu i-a venit să creadă.„Nici măcar când am fost programați pentru transplant nu i-a venit să creadă că am venit eu să îi dau ei ficat”, spune Romeo. Pentru tânărul stabilit de patru ani în Danemarca, decizia nu a fost una grea și spune că a fost mai degrabă „un pas spre maturitate”.„Când vrei să faci o faptă bună, pur și simplu o faci. Am venit anul trecut in concediu și am auzit de cazul lui Anett. Apoi i-am zis ca ii dau eu, deși nu știam nici ce grupa de sânge am! Când e vorba sa salvezi o viața nu stai sa calculezi cât curaj ai. Am dat declarație la notar că de buna voie și neforțat de nimeni fac gestul asta. Dacă eu eram in locul ei și mie mi-ar fi plăcut sa ma ajute cineva!”, a povestit tânărul, potrivit Libertatea.Cei doi au făcut toate testele necesare pentru a afla dacă grupele lor de sânge sunt compatibile, apoi cei doi au fost supuși operațiilor de transplant, pe 17 ianuarie, la Institutul Clinic Fundeni. Atât Romeo, cât și Anett se simt bine după intervențiile chirurgicale. Tânărul și-a luat concediu pentru o lună, pe care l-a prelungit pentru recuperarea de după operație și spune că se va întoarce la serviciu, în Danemarca, imediat ce va putea.