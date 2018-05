Un tânăr de 23 de ani a murit, după ce a sărit în gol de la etajul 13 al unui bloc

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Tragedia a avut loc aseară pe strada Piața Unirii Principatelor din sectorul Buiucani, din Chișinău. Victima era originară din satul Peresecina, raionul Orhei, și se afla, împreună cu familia sa, în vizită la o rudă unde au consumat băuturi alcoolice.Potrivit poliției, tânărul, care aștepta ascensorul împreună cu rudele a fugit brusc spre balconul comun al etajului clădirii și s-a aruncat în gol."Urmând audierile cu membrii familiei, s-a stabilit că nu a fost nicio determinare la sinucidere. Persoana din proprie inițiativă s-a aruncat", a menționat Cristian Bantea, ofițer de urmărire penală.Bărbatul era căsătorit și avea un copil de trei ani. Locatarii din bloc sunt șocați de cele întâmplate, dar spun că nu este primul caz de acest fel:"Priveam televizorul și am auzit un zgomot foarte puternic. Am deschis geamul să mă uit. Am văzut doamna de la magazin că și-a făcut cruce"."Au mai murit. La prima scară tot așa un băiat a căzut. Au mai fost, da...au mai fost".Poliția Capitalei urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs nenorocirea, scrie romaniatv.net