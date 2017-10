Un şofer beat a omorât o mamă, sub ochii fiicei: "Uite, am stricat şi maşina"

Un șofer beat a omorât o mamă, sub ochii fiicei: "Uite, am stricat și mașina"

02 Septembrie 2016

O femeia și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite din cauza inconștienței unui șofer de 59 de ani, care s-a urcat beat la volan. Tragedia s-a produs pe o stradă din municipiul Bacău. Bărbatul s-a cinstit cu mai multe beri, așa cum a declarat, și s-a urcat la volanul autoturismului. La un moment dat, a pierdut controlul mașinii și a intrat pe trotuar unde se află cele trei persoane. În ultima clipă, femeia de 36 de ani a reușit să o tragă pe fetiță din calea morții, dar ea nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire și a murit pe loc. O altă tânără aflată lângă ele a scăpat și ea cu viață.În ciuda eforturilor medilor ajunși la fața locului, femeie de 36 s-a stins sub ochii îngroziți ai fetiței de doar șapte ani.Amețit bine de alcool, bărbatul și-a recunoscut vina, fără să arate prea multă remușcare remușcare.Șofer: "Am greșit, uite, am stricat și mașina."Martor: "Las-o dracului de mașină, uite ai omorât un om."Șofer: "Da, mă, recunosc. Ce să fac?"Sursa: infobraila.ro