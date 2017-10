Un şofer băut a provocat un accident rutier la Valu lui Traian

Un șofer băut a provocat un accident rutier la Valu lui Traian

Un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a provocat un accident rutier, duminică seară, în localitatea Valu lui Traian.Potrivit polițiștilor, Marian Figher, de 25 de ani, care conducea un autoturism marca Dacia deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe DN 3, dinspre Constanța spre Murfatlar, ajungând în localitatea Valu lui Traian, la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, a virat la stânga, peste marcajul longitudinal dublu continuu, unde a intrat în coliziune cu un autoturism marca Peugeot, condus de Mihăiță Dobre, de 22 de ani, care circula din sens opus. Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea ușoară a lui Marian Figher. El s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.