Un şofer băut a lovit mai multe maşini, aseară, pe bulevardul 1 Mai

Un șofer băut a lovit mai multe mașini, aseară, pe bulevardul 1 Mai

Un accident rutier a avut loc, aseară, în jurul orei 19, pe bulevardul 1 Mai, în apropierea Gării Constanța. Un șofer care s-a urcat la volan deși se afla sub influența băuturilor alcoolice a lovit mai multe autoturisme. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD și polițiștii de la Rutieră. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În momentul în care oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul Drager au constatat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv rezultatul a fost de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin urmare, conducătorului auto i s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul va trebui să plătească și daunele pe care le-a provocat celorlaltor mașini.