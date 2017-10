Un şofer băut a intrat cu maşina în copac şi apoi s-a răsturnat

Un șofer băut a intrat cu mașina în copac și apoi s-a răsturnat

În noaptea de duminică spre luni, un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina într-un copac, după care s-a răsturnat.Polițiștii spun că, la ora 0,40, Cosmin Ionuț Saiz, de 26 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, județul Neamț, care conducea un autoturism marca Nubira, pe DJ 226, dinspre Lumina spre Năvodari, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, din cauza neatenției în conducere, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens, a intrat în coliziune cu un copac, după care s-a răsturnat.Șoferul a fost rănit ușor. El va fi cercetat penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.