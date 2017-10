Un şofer băut a făcut prăpăd pe strada Secerişului din Constanţa

Un șofer băut a făcut prăpăd pe strada Secerișului din Constanța

Un accident rutier grav a fost provocat, aseară, în Constanța, de un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii de la Rutieră spun că Erhan Șachir, de 23 de ani, care conducea un autoturism marca Ford deși se afla sub influența băuturilor alcoolice (1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat) pe strada Secerișului, din Constanța, la un moment dat a efectuat o depășire neregulamentară, peste linia dublu continuă, iar când a revenit pe banda sa a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen, condus regulamentar de Marinela Stercu, de 32 de ani.În urma impactului, Ford-ul a fost proiectat în două autoturisme parcate, iar Volkswagen-ul în gardul unui imobil. În accident a fost rănit copilul de cinci ani al șoferiței.Șachir este cercetat, deocamdată în stare de libertate, de polițiștii de la Rutieră pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.