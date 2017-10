Un presupus hacker nu a fost lăsat liber nici măcar în schimbul unei cauţiuni de 5.000 de lei

Un presupus hacker nu a fost lăsat liber nici măcar în schimbul unei cauțiuni de 5.000 de lei

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, recursul declarat de Constantin Cosmin Stici împotriva deciziei prin care i-a fost refuzată cererea de liberare provizorie pe o cauțiune de 5.000 de lei. Ieri, în fața magistraților, bărbatul a spus că el e taximetrist și nu a făcut decât să respecte rugămintea fratelui său de a transporta cu mașina anumite persoane pentru a ridica niște bani de la bancă, dar că nu a beneficiat de vreo sumă din banii retrași. „Vă rog să mă lăsați în libertate pentru a fi alături de fetița mea care intră în clasa întâi” a spus în final Constantin Cosmin Stici. Din același dosar cu Stici face parte și Alexandru Adrian Vișan, care a înaintat și el o cerere de liberare provizorie sub control judiciar, care s-a judecat tot ieri la Curtea de Apel Constanța. El a spus judecătorilor că este anul trei la Facultatea de Informatică și că nu ar vrea să piardă anul universitar pe care deja l-a plătit, și că ar vrea să prindă măcar sesiunea de restanțe din luna septembrie. Avocatul acestuia, Sorin Calaigii a spus judecătorilor că fratele acestuia este liber de o lună și că nu a zădărnicit în vreun fel ancheta, „care oricum nu mai înaintează” - a completat avocatul. Magistrații au respins însă și recursul lui Vișan, urmând ca cercetările să continue cu el în stare de arest preventiv. Procurorii susțin că, după ce o parte dintre inculpați au realizat clonele unor pagini web ale unor instituții bancare (Bank of America, Capital One Bank, Hudson City Bank, Wells Fargo Bank, toate din SUA) găzduite pe diferite servere, au transmis, cu utilizarea unor aplicații, paginile contrafăcute, prin mesaje e-mail, către diferiți utilizatori, clienți ai instituțiilor financiare atacate. Paginile respective conțineau un avertisment nereal, respectiv o înștiințare falsă cu privire la anularea ori restricționarea accesului clientului la contul lui bancar. Pentru restabilirea situației, clientul era invitat să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele personale cerute, respectiv nume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN etc. Date suficiente pentru a fi efectuate transferuri prin Western Union a unor importante sume de bani, care au fost ridicate de numeroase persoane, folosite de inculpați ca „săgeți”.