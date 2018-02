Un preot, REŢINUT într-un dosar privind FRAUDAREA sistemului asigurărilor de sănătate

Un preot, REȚINUT într-un dosar privind FRAUDAREA sistemului asigurărilor de sănătate

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

"S-a luat măsura reținerii față de șase inculpați care au fost propuși la arestare, iar propunerea se judecă la Judecătoria Galați. Din cercetări, reiese că au decontat servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, pe dosare fictive, adică erau recomandări medicale care erau întocmite în fals, raportau lunar servicii medicale tot întocmite în fals, iar dosarele acestea au avut de cele mai multe ori prioritate în fața pacienților reali care erau asigurați. Infracțiunile pentru care se fac cercetări sunt de fals, fraudă informatică în formă continuată, fals intelectual, uz de fals, iar pentru o parte dintre ei pentru influențarea declarațiilor", a afirmat, vineri, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, Claudia Marcu.Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, între persoanele reținute se află un preot din municipiul Tecuci, dar și șeful biroului resurse umane de la Spitalul Municipal Anton Cincu din Tecuci.Polițiștii din Galați, sub coordonarea unui procuror, au pus în executare, joi, 67 mandate de percheziție și 43 mandate de aducere, în acest dosar.Potrivit unui comunicat trasmis vineri de IPJ Galați, în urma cercetărilor efectuate în cauză , a reieșit că, în perioada ianuarie 2016 – octombrie 2017, 3 femei și 3 bărbăți cu vârste cuprinse între 34 și 65 ani, ar fi fraudat bugetul C.A.S. Galați, prin decontarea nelegală a unor servicii fictive de îngrijiri medicale la domiciliu.Decontarea s-ar fi făcut pe baza unor dosare medicale întocmite în fals, cu implicarea unor funcționari din cadrul C.A.S. Galați. Aceștia, cunoscând activitățile infracționale, ar fi acceptat primirea și înregistrarea dosarelor direct de la reprezentanții unor societăți comerciale, contrar normelor metodologice care reglementează condițiile acordării asistenței medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descoperit și ridicat de la mai multe locații aparținând unor medici de familie, sumele de 195.582 lei, 4680 euro, 905 USD și 100 lire sterline, asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii.În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă informatică în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, influențarea declarațiilor și instigare la folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase în mod necuvenit.