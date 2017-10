Un poliţist îi cere daune morale fostului şef al Poliţiei Constanţa, Valentin Burlacu

Un polițist îi cere daune morale fostului șef al Poliției Constanța, Valentin Burlacu

Fostul șef al Poliției Constanța, comisarul șef Valentin Burlacu, a pierdut procesul intentat de un fost subordonat, și trebuie să plătească, în solidar cu instituția în fruntea căreia s-a aflat, daune morale de 5.000 de lei. Fostul subordonat a pretins această sumă pentru că a fost retrogradat din funcție retroactiv și i s-a oprit din salariu în mod ilegal. Paradoxal, nici în instituțiile care veghează la respectarea legii, cunoașterea legislației nu este punctul forte al unor angajați! Drept urmare, apar situații precum cea din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, unde mai mulți polițiști au fost retrogradați din funcții, după ce s-a descoperit că au fost promovați… din greșeală. Mai mult, retrogradarea a fost aplicată, în mod ilegal, retroactiv. Până în prezent, un singur polițist dintre cei pățiți s-a adresat instanței de judecată, iar demersul i-a fost încununat de succes. Este vorba despre inspectorul Bogdan Ionuț Anghel, de la Structura de Securitate a Poliției Constanța, sprijinit în demersul său legal de Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex”. Iar pe lângă faptul că au atacat în instanță inspectoratul, polițistul constănțean și sindicatul au cerut ca și comisarul șef Valentin Burlacu, cel care a semnat actul de retrogradare retroactivă, să răspundă în solidar cu IPJ Constanța și să plătească daune morale de 5.000 de lei.De ce a fost retrogradat polițistul AnghelCum s-a ajuns în această situație, de ce a fost retrogradat polițistul, de ce i s-a redus salariul, deși nu a fost sancționat disciplinar și nici nu a făcut obiectul vreunei reorganizări, ne-a explicat Vasile Lincu, pre-ședintele Sindicatului Pro Lex.„Este o practică la nivelul Poliției Române, mulți ajung pe pile și relații în departamente precum juridic sau financiar, deși nu sunt pregătiți, nu sunt buni profesioniști și nu transmit șefilor informațiile corecte”, a afirmat reprezentantul sindical, arătând că, cel mai probabil, așa s-a întâmplat și la Constanța. Cert este că, pe 23 ianuarie 2012, prin dispoziția șefului IPJ Constanța, nr. 730050, polițistul Anghel a fost retrogradat din funcția de ofițer principal I în cea de ofițer I și i s-a diminuat coeficientul de salarizare, dar atenție (!), cu începere din data de 1.05.2010. Adică fix de la data la care fusese promovat, conside-rându-se că decizia respectivă a fost greșită. Dar, atrage atenția sindicalistul, aceasta nu este procedura co- rectă și legală pentru a rectifica o promovare considerată greșită, mai ales dacă a intrat în circuitul civil și a produs efecte. „Trebuia sesizată instanța de judecată de către IPJ Constanța, și magistrații se pro-nunțau asupra revocării din funcția respectivă”, a subliniat Vasile Lincu. Dar în niciun caz retroactiv. După analizarea plângerii depuse, magistrații Tribunalului Constanța, Secția Contencios Administrativ, au dat câștig de cauză polițistului pățit și i-au admis solicitările: anularea dispoziției semnate de cms. șef Burlacu, „repunerea în situația anterioară, atât în ceea ce privește funcția, cât și încadrarea salarială, obligarea la plata diferenței între drepturile salariale corespunzătoare funcției de ofițer principal I și cele primite efectiv”, cât și plata daunelor morale de 5.000 de lei.Bun de plată, din cauza „specialiștilor“Cât privește motivul pentru care i se solicită cms. șef Valentin Burlacu să plătească daunele morale, pre-ședintele Pro Lex, Vasile Lincu, ne-a declarat: „În momentul în care se plătește în solidar, trebuie să achite și IPJ Constanța și fostul inspector șef. Dar noi îi solicităm comisarului șef Burlacu aceste daune morale pentru că este semnă-tura lui pe actul administrativ. Nu este firesc să plătească statul, Ministerul Afacerilor Interne, pentru greșeala celor din IPJ Constanța. Șefii uni-tăților de poliție trebuie să înțeleagă importanța unor consilieri juridici cunoscători ai legilor și care au curajul să le spună când o decizie este netemeinică sau nelegală. Dacă au acceptat incompetenți în subordine și le semnează actele, să plătească!”.„Apreciat ca om și manager de către subordonați, comisarul șef Valentin Burlacu a devenit «călău» și «victimă» la sfatul «specialiș-tilor»”, făcând referire la angajații de la Compartimentul Juridic din cadrul IPJ Constanța, a mai precizat sindicalistul. Altfel spus, fostul șef al Poliției Constanța este folosit ca exemplu, pentru ca alți șefi ai inspectoratelor de poliție să nu procedeze la fel…Fals în înscrisuri oficiale la IPJ ConstanțaÎn altă ordine de idei, atrage atenția sindicalistul, IPJ Constanța riscă să răspundă și penal. „Reprezentanții inspectoratului nu au respectat hotărârea judecătorească, prin care dispoziția de retrogradare a fost suspendată, ceea ce însemna că efectele ei nu se mai aplicau. Am trimis o adresă în acest sens conducerii IPJ Constanța și am cerut restituirea drepturilor salariale aferente pentru perioada respectivă. Ni s-a răspuns că polițistul a primit aceeași bani, ceea ce nu este adevărat. Acesta este fals în înscrisuri oficiale, există fluturași care o dovedesc!”, a mai precizat sindicalistul. Cât privește ceilalți polițiști care se află în această situație, aceștia sunt membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual și demersul de recuperare a drepturilor salariale este încă la început.