Un poliţist din Mangalia colecţionează medalii de aur la atletism

Face cinste județului Constanța, dar îi lipsește sprijinul financiar

Un polițist din Mangalia colecționează medalii de aur la atletism

Un polițist criminalist din Mangalia face cinste Poliției de la malul mării prin performanțele deosebite pe care le-a obținut la competițiile sportive la care a participat, în țară și peste hotare. Deși are deja colecție de medalii de aur, îi lipsește sprijinul financiar pentru a se putea dezvolta.În vârstă de 39 de ani și tatăl a două fetițe, agentul șef Marius Saioc, din cadrul Biroului Criminalistică al Poliției municipiului Mangalia, se numără printre oamenii legii care sunt exemple demne de urmat. A practicat atletism de performanță până la terminarea liceului, a renunțat o vreme, dar de câțiva ani s-a reîntors la vechea pasiune. Și adună medalii după medalii și laude după laude…Mai precis, pe unde s-a prezentat, nu a plecat cu mâna goală: locul II la Campionatul de Atletism și Cros organizat de Ministerul Afacerilor Interne, locul I la Campionatul Internațional de la Izmir (Turcia), de anul trecut, la proba de sărituri în lungime, iar cel mai recent, sâmbătă, 17 august, a participat la Campionatul Național de Atletism, Secția Master, organizat de Federația Română de Atletism, unde a obținut medalia de aur la proba de triplu salt și cea de argint la săritura în lungime, .Acum, polițistul se pregătește intens pentru a participa, pe 4 septembrie, la Campionatul Balcanic de Atletism care se va desfășura la Zagreb, Croația.Nu are unde să se antreneze în MangaliaÎn ciuda rezultatelor frumoase pe care le-a avut și a solicitărilor pe care le-a trimis celor care ar putea să-l sprijine financiar, polițistul a primit până în prezent doar promi-siuni care nu s-au concretizat.„E drept, cu partea financiară este mai greu. Dar unde este pasiune, cine se mai uită și la aceste aspecte? Sunt afiliat la Clubul CFR Constanța, pentru că în Mangalia nu este niciun club afiliat la Fede-rația De Atletism, secția Master, unde m-aș putea antrena. Nu este nicio sală echipată corespunzător pentru pregătirea pe care trebuie să o fac. Mai merg, când pot, la Clubul Farul, pentru săritura la groapa cu nisip, dar nu pot tot timpul. Așa că mă antrenez, în fiecare seară, pe plajă și folosesc și cele șase ore de pregătire fizică pe care le avem în cadrul pregătirii pentru activitatea polițienească”, ne-a mărturisit polițistul.În ciuda piedicilor financiare - pentru fiecare deplasare a scos bani din propriul buzunar pentru deplasare, cazare, pregătire, echipament sportiv - nu renunță, ci, din contră, se încăpățânează mai tare să obțină premiul cel mare oriunde merge.„Nu pot să descriu în cuvinte trăirea pe care o ai când urci pe podium sau ce am simțit, la Izmir, în Turcia, anul trecut, când a cântat imnul României. Este un sentiment deosebit. Este greu, într-adevăr, dar satisfacțiile pe care le ai sunt numeroase și fac să merite tot efortul”, a declarat polițistul sportiv pentru „Cuget Liber”.