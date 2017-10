Un poliţist beat mangă s-a rostogolit câteva sute de metri cu maşina

Un polițist beat mangă s-a rostogolit câteva sute de metri cu mașina

Un agent de la Poliția de Frontieră a fost protagonistul unei acrobații rutiere de invidiat pentru majoritatea cascadorilor profesioniști. Omul legii, amețit de atâta băutură, a reușit să se rostogolească sute de metri cu mașina fără a se alege cu vreo zgârietură. El nu va scăpa însă basma curată, deoarece colegii de la Poliția Rutieră i-au întocmit dosar penal pentru că a condus beat pe drumurile publice. Polițiștii ar trebui să fie un exemplu de corectitudine și moralitate, atât în timpul serviciului cât și atunci când dezbracă haina oficială. Ei sunt cei care aplică legea, care ne garantează liniștea, sunt persoanele care răspund de siguranța fiecăruia dintre noi. Însă, în ultima vreme, tot mai mulți oameni așa-ziși ai legii se transformă din protectori și garanți ai dreptății în factori de pericol public. Fie că se urcă la volan sub influența alcoolului, producând accidente rutiere, fie că închid ochii la comiterea unor infracțiuni în schimbul tradiționalei mite, sau, cel mai grav, comit crime, asemenea cazuri pătează tot mai des blazonul legii. Agent de la Frotieră cu o alcoolemie de 0,97 la mie Din fericire, incidentul de vineri noapte nu a avut urmări sângeroase, însă, a fost vorba mai mult de noroc. Un polițist a condus un autoturism pe drumurile publice în condițiile în care abia se mai putea ține pe picioare de beat ce era. Din cauza alcoolului din sânge, individul nu a putut ajunge prea departe. A pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă, rostogolindu-se sute de metri pe câmp. Deși autotu-rismul s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate, polițistul a scăpat nevătămat, însă nu va putea scăpa și de un dosar penal. Potrivit lucrătorilor de la Rutieră, Viorel Cobuz, de 45 de ani, din Medgidia, agent la Poliția de Frontieră, a condus vineri noapte, în jurul orei 22, un autoturism Logan, dinspre DN22C spre DN2A. După ce a băut cu mai mulți prieteni, polițistul a împrumutat mașina unuia dintre ei, o Dacia Logan, și a plecat la plimbare. În apropierea localității Nazarcea, din cauza alcoolului și a vitezei mari, acesta pierde controlul mașinii și părăsește carosabilul, răsturnându-se câteva sute de metri pe câmp. Imediat, la fața locului au ajuns polițiștii rutieri și un echipaj de pe ambulanță, însă nu a mai fost nevoie de intervenția medicilor deoarece șoferul a scăpat nevătămat. De partea cealaltă, polițiștii au avut de lucru. Imediat, oamenii legii și-au dat seama că au de-a face cu un șofer beat, așa că i-au solicitat lui Viorel Cobuz să sufle în aparatul Drager. Rezultatul le-a confirmat bănuielile. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,97mg/l alcool pur în aerul expirat, cu mult peste limita penalului. Și cum în sânge alcoolemia este de obicei de două ori mai mare, lucrătorii de la rutieră l-au transportat pe colegul lor de la Frontieră la spital pentru recoltarea de probe biologice și stabilirea cu exactitate a valorii. Dosar penal Până una alta, polițistul va fi cercetat penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența alcoolului. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoare de la 1 la 5 ani. Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră a comunicat că agentul Viorel Cobuz se afla în concediu de odihnă la data producerii accidentului rutier. Dacă va fi condamnat, el riscă și desfacerea contractului de muncă. Un eveniment similar, dar cu consecințe mult mai grave, s-a produs în urmă cu un an pe drumul ce leagă Constanța de Năvodari. Agentul principal Nicolae Mun-teanu, de la Secția 2, la volanul unui Logan, a accidentat mortal un bărbat care se deplasa pe marginea drumului. Testat cu aparatul Drager, s-a constatat că polițistul avea o alcoolemie de 1,12mg/l în aer.