Un poliţist a fost înjunghiat de o colegă de serviciu

Un polițist a fost înjunghiat de o colegă de serviciu

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O polițistă din Balș, însărcinată în cinci luni, și fostul său superior au ajuns la spital, miercuri după-amiază, după ce femeia, care susține că polițistul ar fi violat-o în trecut, l-a înjunghiat pe acesta de mai multe ori în abdomen. Consiliul de Disciplină al IPJ Olt anchetează cazul.Comisarul Gheorghe Barbu din cadrul Secției de Poliție Balș a fost înjunghiat de mai multe ori în abdomen de către Melania Renghea, în vârstă de 27 de ani. Femeia a lucrat în cadrul Secției Balș, comuna Bobicești, care intră în subordinea comisarului Barbu, iar în urmă cu câteva luni a solicitat și obținut mutarea la Secția de Poliție din localitatea olteană Brâncoveni.Din primele date a reieșit că, miercuri după-amiază, femeia a mers cu autoturismul său în Morunglav, localitatea de domiciliu a fostului său șef și, sub pretextul că vrea să îi transmită un mesaj, l-ar fi chemat pe acesta în autoturismul său și, în urma discuției cu acesta, l-ar fi înjunghiat, cel mai probabil, cu un cuțit, de mai multe ori în zona abdominală.Soțul polițistei, care este însărcinată, susține că aceasta ar fi fost violată în trecut de către comisarul Gheorghe Barbu, la acea vreme șeful polițistei. Femeia ar fi depus plângere în acest sens împotriva fostului său superior."Nevastă-mea mi-a zis că se duce până la farmacie. Nu știu cum s-au întâlnit, dar i-a zis să nu o mai șantajeze să renunțe la acuzații. Am înțeles că ai încercat din nou să o violeze astăzi (n.r. - miercuri după-amiază), i-a smuls geaca de pe ea, care acum e probă, și am aflat că l-ar fi înjunghiat cumva, dar nu știu cu ce", a declarat Relu Renghea, soțul femeii.Poliția nu confirmă însă spusele bărbatului, însă susține că va ancheta cazul doar din perspectiva atacului femeii."Nu se cunosc circumstanțele. S-a declanșat cercetarea prealabilă și a fost sesizat și Consiliul de Disciplină, care va ancheta cazul. Ambii au fost duși la spitalul din Slatina, pentru îngrijiri medicale. Bărbatul va fi tratat pentru plăgile tăiate, iar femeii i se va acorda consultație de specialitate, pentru că este însărcinată în luna a cincea. După ce se vor stabiliza, vor fi audiați", a declarat Claudia Radu, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, potrivit Mediafax."Este vorba despre un polițist cu multiple plăgi înjunghiate în zona abdomenului inferior. Nu prezintă risc vital, însă va mai rămâne sub supravegherea medicilor. Deocamdată, este pe Unitatea de Primiri Urgențe, urmând să se stabilească pe ce secție va fi mutat", a declarat Florin Iordache, managerul Spitalului de Urgență din Slatina.