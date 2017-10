Un poliţist a acroşat un pieton, pe „zebră“

1

accident rutier

Se intampla destul de des astfel de accidente. Adevarul este undeva la mijloc. Eu consider ca un om in stare de ebrietate care nu mai este sigur pe deciziile sale este mai vinovat decat conducatorul auto care privind un om care se angajeaza in traversare si apoi se razgandeste si imediat iar o porneste in traversare, este derutat si cred ca fiecaruia dintre noi in astfel de situatii li se poate intampla acest necaz. Din ce-am mai citit in alte publicatii vis-a-vis de acest accident , agentul de politie s-a comportat corect si laudabil, ducand imediat victima la spital.