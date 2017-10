Un "pacient" a băgat spaima în medicii de pe ambulanţe. "Ne este frică să ne mai apropiem de el"

Un "pacient" a băgat spaima în medicii de pe ambulanțe. "Ne este frică să ne mai apropiem de el"

Din cauza bărbatului, câteva cadre medicale au primit reclamații pentru că nu vor să mai intervină, întrucât ei spun că își pun viața în pericol și nimeni nu face nimic în acest sens. „Agresează personalul de pe ambulanță și din spital. Ne este frică să ne apropiem de el. El nu are voie să bea, dar o face și apoi începe scandalul. Are probleme psihice, câteodată face și convulsii. Se trântește pe mijlocul străzii și face scandal”, au precizat, pentru „Cuget Liber”, cadre medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.Mihai Velicu este o cunoștință veche a medicilor. Bărbatul lucrează la morga Cimitirului Central din Constanța. În urma scandalurilor făcute de-a lungul timpului, personalul de pe ambulanță se gândește extrem de bine dacă se impune transportul la spital în cazul său. Asta, pentru că, în trecut, Mihai Velicu a făcut prăpăd în Spitalul Județean Constanța. A înjurat mai mulți pacienți și nu a fost decât un pas până să sară la bătaie. Ultima dată, cadrele medicale au fost solicitate în cazul bărbatului, la sfârșitul săptămânii trecute. L-au găsit întins pe asfalt, pe mijlocul străzii, după ce s-a dat de câteva ori cu capul de carosabil.„Are o grămadă de amenzi, dar degeaba. Sunt zile în care suntem chemați să îi acordăm îngrijiri medicale chiar și de trei ori. Îl cunoaștem de ani de zile și an de an își bate joc de noi. Acum am fost chemați pentru că stătea pe mijlocul drumului și se dădea cu capul de carosabil. Dacă reușim să-l ducem la spital, acolo face circ. Agresează lumea, lovește cu picioarele”, mai spun cadrele medicale SAJ Constanța.Probabil vă este cunoscută întâmplarea de la începutul lunii august, când un bărbat și-a tăiat venele, lângă parcul de la Primărie, chiar în fața trecătorilor. Este vorba de același Mihai Velicu, care a încercat să se sinucidă în public. Medicii sosiți la fața locului au avut din nou de furcă, întrucât bărbatul nu dorea să lase pe nimeni să-l atingă. Polițiștii constănțeni știu de cazul lui Mihai Velicu, însă în afară de sancționarea bărbatului, oamenii legii nu au ce să facă. În ciuda numeroaselor amenzi primite, individul continuă să pună pe jar autoritățile.