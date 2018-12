Un nou punct de trecere a frontierei, la graniţa cu Bulgaria - PTF Dobromir

Un nou punct de trecere a frontierei, la granița cu Bulgaria - PTF Dobromir

Începând de ieri, în localitatea Dobromir din județul Constanța, a fost deschis un nou punct de trecere a frontierei, la granița cu Bulgaria. PTF Dobromir (România) - Krushari (Bulgaria funcționează în subordinea Gărzii de Coastă și este deschis pentru traficul internațional de persoane, precum și pentru traficul internațional de mărfuri, până la limita unei greutăți totale de 3,5 tone.Acesta va avea program de funcționare zilnic, între orele 8 și 20. Prin respectivul punct de frontieră nu este permis transportul de materiale periculoase, animale vii și al produselor supuse controlului fitosanitar.„Lucrările de amenajare au avut în vedere ca acesta să întrunească condițiile pentru a fi deschis în regim de trafic internațional conform catalogului Schengen. Astfel, punctul de trecere beneficiază de artere de control pentru fiecare sens, intrare și ieșire din țară, cabine de control, spații interioare, echipamente tehnice și IT. Personalul care își desfășoară activitatea la supravegherea și controlul trecerii frontierei este asigurat de la structurile Poliției de Frontieră”, explică reprezentanții Gărzii de Coastă.Menționăm faptul că în luna octombrie a anului trecut a fost deschis și PTF Lipnița - Kainardja, pe teritoriul României, care, de asemenea, funcționează cu program 8 - 20, în regim de trafic internațional pentru autovehicule de până la 3,5 tone inclusiv.★ ★ ★Lungimea frontierei României cu Bulgaria este de 631,3 km, iar punctele de trecere deschise traficului internațional de la granița cu Bulgaria au fost tranzitate, în acest an, de peste 7,4 milioane de călători, aproximativ 5,7 milioane dintre aceștia fiind cetățeni UE și 1,7 milioane cetățeni non-UE. Totodată, în acest an au trecut frontiera româno-bulgară aproximativ 3,1 milioane mijloace de transport.PTF Dobromir este situat în comuna Dobromir, județul Constanța, și are corespondent pe teritoriul Republicii Bulgaria, localitatea Krushari. Spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activității de control în punctul de trecere a frontierei sunt asigurate de către administratorul acestuia, Primăria comunei Dobromir.