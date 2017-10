Un nou drog face ravagii la Constanţa. „Este o combinaţie periculoasă de cafea şi etnobotanice“

Un nou drog face ravagii la Constanța. „Este o combinație periculoasă de cafea și etnobotanice“

Un nou drog stârnește interesul tinerilor: „foița de cafea“. Acesta este, spun specialiștii, o combinație între o substanță etnobotanică, despre care se crede că provine din China și… cafea.Consumatorii de droguri dau dovadă de inventivitate în încercarea de a găsi noi metode pentru a se simți bine. Iar una dintre „inovații” este folosirea cafelei, de unde și denumirea noului drog care face senzație în rândul consumatorilor. Dar, după cum au subliniat specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, cafeaua este utilizată doar pentru a schimba gustul chimicalelor din substanțele psihoactive și pentru că… miroase bine! Pericolul este reprezentat de o nouă substanță psihoactivă apărută pe piața din România, sub formă de praf, ce are o culoare asemănătoare cu a cafelei și este folosită în combinație cu aceasta.„De fapt, este vorba despre două combinații. Pe de o parte, între tutun, substanța cu proprietăți psihoactive și cafea, măcinată sau boabe strivite, care se fumează. Pe de altă parte, se combină o băutură energizantă, vodcă, substanța psihoactivă și, opțional, se adaugă cafeaua. Cafeaua este utilizată pentru a-i schimba gustul și pentru că ascunde mirosul caracteristic al substanțelor psiho- active”, a explicat comisarul șef Cristian Marius Oprișan, șeful CPECA Constanța. Singurul efect pe care-l are cafeaua asupra organismului este faptul că întețește bătăile inimii, consideră specialiștii. În schimb, noua substanță etnobotanică este cea care pune în pericol viața consuma-torilor. „Dacă în cazul heroinei, cocainei sau marijuanei se știe care sunt efectele asupra or-ganismului, în cazul sub-stanțelor noi cu proprietăți psihoactive acestea sunt necunoscute. Compoziția lor chimică este mo-dificată în permanență, astfel că și efectele asupra organismului sunt altele, de la o substanță la alta”, a adăugat comisarul șef Oprișan. Cert este, însă, după cum ne-au explicat psihiatrii constănțeni, faptul că utilizarea etno-botanicelor duce la simp-tome asemănătoare schi-zofreniei. Se impune menționat că, anul trecut, în țara noastră, au fost depistate de oamenii legii 30 de noi tipuri de etnobotanice, iar la nivelul Europei, 72 de astfel de substanțe. Săptămâna viitoare, în perioada 1 - 5 septembrie, voluntarii de la CPECA Iași, unde a fost descoperită pentru prima dată folosirea acestui nou drog, se vor afla pe litoral, în Vama Veche, unde vor desfășura o campanie antidrog, atât în privința acestui drog, cât și a celorlalte aflate pe piața neagră.În altă ordine de idei, ieri, au fost aprobate, la nivelul Prefecturii Constanța, strategia județeană antidrog pentru perioada 2014 - 2020, cât și planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014 - 2016. Cu această ocazie, instituțiile din județul Constanța și-au luat angajamentul să contribuie la lupta împotriva consumului și traficului de droguri.