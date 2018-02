UN NOU CAZ REVOLTĂTOR! Un profesor a fost bătut de elev

1

Hai si cu comentariile

Sa dezbatem si acest subiect ma gandesc ca despre copilul sirian s-au scris atatea, mititelul de el nu era lasat sa-si sugrume colegii in joaca. Cand insa tot in joaca si-a luat-o pe spinare, a realizat ca bataia doare, a facut buba si a sarit mamica cu reclamatii. Ma intreb unde era aceeasi mamica atunci cand odrasla ei facea pe zmeul prin scoala ? Sau atunci avea drepturi, acum i-au fost incalcate ? Violenta in scoli este la ordinea zilei, se intampla mai multe decat sa spune sau se afla, si dupa cum se vede elevii au un aport semnificativ in aceste conflicte. O concluzie se desprinde, dezechilibrul emotional si educatia primita in familie par sa determine acest tip de comportament in randul copiilor. Frustrarile, lipsa de afectivitate, lipsa de educatie, indolenta, prea multe drepturi, prea putine responsabilitati, prea mult suflat in...cate si mai cate. Ce determina acesti copii sa devina atat de agresivi ?