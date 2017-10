Un nevăzător român a condus un BMW cu 136 km/h. VEZI cum se descurcă la volan VIDEO

Susținut de un copilot, un nevăzător a condus un autoturism BMW cu 136 de kilometri la oră. S-a întâmplat la Craiova, în cadrul unui protest inedit.Cursa a fost organizată de Asociația Tandem, în parteneriat cu BMW Group Romania, pe pista Aeroportului Craiova. Bărbatul de 36 de ani, din București, a declarat că această cursă reprezintă un protest pentru a atrage atenția opiniei publice asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu diferite handicapuri fizice.Totodată, prin participarea la această cursă, șoferul nevăzător a vrut să stabilească un record național la viteză pe o suprafață de o mie de metri și să se pregătească pentru un record mondial. Recordul mondial de viteză stabilit de o persoană nevăzătoare a fost înregistrat în SUA, respectiv 320 de kilometri la oră.Copilotul: "Eu văd pentru el, însă el face toată treaba""Este un protest pe care îl facem din cauza nepăsării. Am solicitat înființarea unor școli de câini ghizi pentru persoanele fără vedere, am solicitat biciclete cu dublu loc, pentru ca și cei asemenea mie să se poată bucura de viață. Mesajul meu e simplu: dați-mi bicicletă și nu mai urc la volan", a declarat Florin Georgescu, citat de Realitatea.net.Bărbatul a fost susținut de un copilot. "Eu văd pentru el, însă el face toată treaba, doar îl ghidez. Mai există cazuri în care persoane fără vedere au urcat la volan în cazuri asemănătoare, pentru a stabili un record. Ne pregătim împreună de ceva vreme, am mers cu un Matiz, acum suntem cu acest BMW și încercăm să mergem cât mai repede", a spus copilotul Alexandru Răcănel.Înainte de a intra în cursa oficială, Florin Georgescu "s-a încălzit" pe pistă. La una dintre curse, autoturismul pilotat de bărbat a acroșat un aparat de măsurare și omologare a vitezei, creând panică pentru câteva secunde.