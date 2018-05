Un muncitor a murit după ce a fost prins sub un zid prăbuşit

Un muncitor a murit după ce a fost prins sub un zid prăbușit

Marţi, 17 Aprilie 2018

Pompierii din județul Vâlcea au intervenit, marți, pentru salvarea unui muncitor prins sub un zid prăbușit, în localitatea Păușeși Măglașui. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături de către echipajele de la fața locului, dar nu a putut fi salvat.UPDATE: Muncitorul care a fost prins sub un zid care s-a prăbușit, în comuna vâlceană Păușești Măglaș, a fost scos de sub dărâmături de către echipajele de la fața locului, dar nu a putut fi salvat. Bărbatul avea 42 de ani și făcea lucrări de subzidire.Echipajul de descarcerare din cadrul ISU Vâlcea intervine, marți, pentru scoaterea unui muncitor prins sub un zid care s-a prăbușit peste el, anunță reprezentanții instituției.Bărbatul lucra pe o proprietate particulară în satul Valea Cheii din comuna Păușeși Măglași, zidul s-a prăbușit, muncitorul fiind prins parțial sub dărâmături.La fața locului a fost, de asemenea, trimisă și o ambulanță SMURD.La ora transmteri acestei știri operațiunea este în desfășurare.