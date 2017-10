Un militar român a fost ucis şi patru au fost răniţi, ieri, în Afganistan

Un militar român a fost ucis și patru au fost răniți, ieri, în Afganistan

Luni, 01 Septembrie 2008

Un militar român a fost ucis și alți patru au fost răniți ieri, în jurul orei 10, ora României, în Afganistan, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat publicat pe site. Militarii Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” se aflau într-o misiune de patrulare pe Autostrada A1 (Qalat - Kabul), la aproximativ 20 de kilometri de Qalat. Al treilea transportor amfibiu blindat din coloana de patru a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat. În urma exploziei, sergentul major Dragoș Traian Alexan-drescu, a fost ucis. Militarul era căsătorit, avea doi copii și este angajat al Ministerului Apărării din 2003. Militarii răniți au primit asistență medicală la fața locului, după care au fost transportați la spitalul militar din Baza Lagman. Conducerea Ministerului Apărării își exprimă profundul regret pentru această pierdere și este alături de familiile greu încercate, se mai arată în comunicat. Potrivit unei reprezentante a Ministerului Apărării, Andreea Dumitru, este al șaptelea deces înregistrat de România în Afganistan, de la implicarea în operațiunile din această țară. „Din 2002, de când au început acțiunile noastre în Afganistan, avem șapte decese înregistrate in acest tip de acțiuni și 24 de răniți”, a declarat ea, citată de RTV. Ultima pierdere românească în Afganistan data din 13 iunie, când un militar român a fost ucis, iar alți trei au fost răniți într-un atac cu armament cu armament ușor, într-o misiune de patrulare tot pe Autostrada A1 Qalat - Kabul. România are 84 de militari în operațiunea americano-afgană Enduring Freedom din Afganistan și 561 de militari în ISAF, forța multinațională condusă de NATO. Majoritatea românilor au baza la Qalat, în provincia Zabul, din sud, unde acționează alături de militari americani, sub comandament britanic, și unde insurgența talibană este mai acerbă decât în alte regiuni ale țării.