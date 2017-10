Un militar din Constanţa are nevoie de ajutorul nostru!

Un militar din Constanța are nevoie de ajutorul nostru!

Un militar de la U.M. 01375 Constanța are nevoie de ajutor pentru a învinge o boală grea. Colegii plutonierului majorau lansat un apel la solidaritate, pentru strângerea de fonduri pentru ca bărbatul să primească îngrijirea medicală de care are nevoie.Plutonierul major a fost diagnosticat cu adenocarcinom de colon descendent stadiul II cu colonostamă (cancer de colon cu afectarea altor organe interne), iar în prezent este internat la Institutul de Oncologie Fundeni pentru noi investigații și intervenții chirurgicale. „Menționăm că subofițerul a mai avut o intervenție chirurgicală în data de 14 mai, la Spitalul Militar Constanța, soția acestuia nu are loc de muncă și a născut un băiețel pe 13 iunie, iar împreună dețin o locuință achiziționată prin credit ipotecar ce este scadent în 2040”, au comunicat colegii bărbatului.