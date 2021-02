Un militar de la Forţele Navale, în misiune pe continentul african

Un military de la Forţele Navale Române, căpitanul Gabriel - Catalin Sandu, membru al echipajului fregatei „Mărășești”, participă, în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021, la Misiunea Multidimensională Integrată de Stabilizare în Mali (MINUSMA - The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), sub stindardul Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Militarul din Forțele Navale Române este singurul român dintre cei peste 31.000 de militari și civili care participă la misiunea ONU din statul maltez și face parte dintr-o echipă internațională care desfășoară misiuni de dezvoltare a cooperării civili-militari (CIMIC), în regiunea Douenza-Timbuktu, din Mali, la limita de sud a Deșertului Sahara, unde insurgenții comit, frecvent, atacuri asupra forțelor ONU de menținere a păcii.

“Conform angajamentelor asumate de țara noastră față de partenerii internaționali, din Forțele Navale Române mai sunt dislocați militari în misiuni în teatre de operații terestre, precum „NATO Resolute Support Mission” (RSM), din Afganistan, și misiunile multinaționale ale Uniunii Europene de Instruire (EUTM – European Union Training Mission), din Republica Centrafricană și Mali”, transmit reprezentanţii Forţelor Navale Române.