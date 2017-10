UN MIG S-A PRĂBUŞIT LÂNGĂ CONSTANŢA!

UN MIG S-A PRĂBUȘIT LÂNGĂ CONSTANȚA!

Ştire online publicată Luni, 12 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE 1. Avionul s-a prăbușit la ora 11.14. Echipaje SMURD ale ISU Dobrogea au ajuns la locul prăbușirii aeronavei. Intervine și elicopterul SMURD.UPDATE 2. O echipă de medici a preluat deja pilotul, care s-a catapultat. Potrivit primelor informații, pilotul este în stare de inconștiență.UPDATE 3. Medicul de pe elicopterul SMURD preia pilotul, în stare conștientă. Acesta va fi dus la Spitalul Județean Constanța. Potrivit medicilor, pilotul a suferit traumatisme lombare și este în stare gravă.Mikoian-Gurevici MiG-21 este un avion de vânătoare din generația a treia, inițial construit de către Biroul Mikoian și Gurevici din Uniunea Sovietică, conform Wikipedia.comPrimul avion cu aripă delta (numit Ye-4, scrisă și E-4) zboară în 14 iunie 1956, iar producția MiG-21 și intrarea în serviciu au loc în 1959. Peste 10.000 de aparate MiG-21 au fost construite în fosta URSS precum și, sub licență, în Cehoslovacia, India și China.MiG-21 a fost văzut frecvent în Războiul din Vietnam și a fost unul din cele mai avansate avioane ale acelui timp. Oricum, foarte mulți dintre piloții nord-vietnamezi experimentați preferau zborul cu MiG-17, din cauza încărcării prea mari a aripii la Mig-21. Cu asemenea încărcare pe aripă, MiG-21 era mai puțin agil și manevrabil decât MiG-17. Folosind aripa delta sovietică au realizat primul lor aparat capabil atât de interceptare cât și vânătoare aeriană. Fiind un avion ușor, putea atinge Mach 2 utilizând o relativ ușoară post-combustie și a fost comparabil cu Dassault Mirage III produs în Franța.A fost de asemenea utilizat intensiv în conflictele din Orientul Mijlociu în anii 1960 și 1970, de forțele aeriene ale Egiptului, Siriei și Irakului împotriva Israelului. Avionul a fost cu mult depășit de F-15 Eagle (proiectat la 10 ani după MiG 21, pentru a contracara MiG-25-ul). Forțele Aeriene Indiene au utilizat la scară largă acest avion după folosirea lui cu rezultate bune în războiul din 1971. În acest război se remarcă prima luptă aeriană între supersonice, mai exact, între un MiG-21 și un F-104, MiG-ul doborând aparatul de producție americană.De asemenea MiG 21 a fost folosit și în invazia sovietică asupra Afganistanului, dar este surclasat de mai noile MiG-23 (ultimele variante) și MiG-27.Ca și multe alte avioane proiectate ca interceptoare MiG-21 avea o rază scurtă de acțiune, la aceasta adăugându-se și un defect de proiectare la nivelul rezervorului de combustibil (dacă consumul depășea două treimi centrul de greutate se deplasa în spate și avionul devenea necontrolabil), de aici rezultând doar 45 de minute de zbor în condiții ideale. Aripa delta a fost excelentă pentru un interceptor cu bune performanțe ascensionale, însă orice viraj duce la pierderea vitezei. Totuși, greutatea redusă a aparatului face ca la o încărcătură de două rachete AA-2 și cu rezervoarele la jumătate să poată urca cu o rată de 17.670 de metri pe minut, comparabil cu prima variantă de F-16.Din cauza lipsei de informații de la data proiectării și introducerii în serviciul activ, caracteristicile avionului au fost de multe ori încurcate (de către NATO și „blocul vestic") cu acelea ale aparatelor similare produse de Sukhoi. De exemplu reputata publicație „Jane's All the World's Aircraft 1960-1961" descrie „Fishbed"-ul (numele de cod dat de NATO MiG-ului 21) ca fiind un proiect Sukhoi, și folosește o imagine a Su-9 "Fishpot".