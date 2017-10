Un medic de la clinica „Sanamed“, acuzat că a furat peste 2.000 de fişe medicale, medicamente şi registrele bolnavilor (galerie foto)

Un medic de la clinica „Sanamed“, acuzat că a furat peste 2.000 de fișe medicale, medicamente și registrele bolnavilor (galerie foto)

r Camerele de luat vederi au înregistrat cum doctorița Florentina Bădițoniu umple mai multe genți cu documente și le încarcă în autoturismul propriu r În urma scandalului, care s-ar fi lăsat, ulterior, cu agresări fizice și verbale, la Secția 5 Poliție au fost depuse plângeri penale de către ambele părți implicate în conflict Un medic din Constanța, care administra clinica „Sanamed Center”, este acuzat că a plecat cu peste 2.000 de fișe medicale, un laptop, medicamente și registrele bolnavilor. Scandalul dintre patronul societății și angajată a căpătat un caracter penal, ambele părți acuzându-se, ulterior, reciproc de loviri și depunând plângeri penale la Secția 5 Poliție și Parchet. O angajată de la Clinica „Sanamed Center” SRL Constanța, cu sediul pe strada Prelungirea Liliacului nr. 21, din Km 4-5, este acuzată de asociatul unic al firmei, Emilia Valentina Beleț, că ar fi plecat cu peste 2.000 de fișe medicale, fișe de protecția muncii, un laptop, medi-camente și registrele bolnavilor. Potrivit patroanei, din 2007, dr. Florentina Bădițoniu se ocupa de administrarea clinicii, iar vineri dimineață ea a venit la sediu și a luat toate documentele enumerate mai sus. „Nu am avut niciun conflict ori altercație cu ea, nu și-a dat demisia și nici nu a anunțat că are o astfel de intenție. Cu o zi înainte am purtat o discuție cu ea. I-am spus că în contextul crizei economice și a faptului că se primesc din ce în ce mai puțini bani de la Casă (n.r. - Casa de Asigurări de Sănătate) ar trebui să ne gândim la o soluție să ieșim din criză fără să micșorăm salariile angajaților. Dar ea a complotat cu două dintre asistente, Florentina Stelea și Cristina Dobrescu - pe cea din urmă mituit-o cu bani pentru a o lăsa să ia fișele medicale și registrele, și a plecat cu documentele respective, care sunt ale clinicii” - ne-a declarat Emilia Valentina Beleț. Imaginile înregistrate de camerele de luat vederi ale clinicii (vezi foto) arată, de altfel, cum doctorița a pus în mai multe genți teancuri cu documente din clinică și le-a încărcat în autoturismul personal. Plângeri penale În urma gestului medicului Bădițoniu, asociatul unic al societății pe numele căreia este înregistrată clinica a depus plângere la Secția 5 Poliție, la Parchet, iar în această dimineață urmează să depună la Colegiul Medicilor. De asemenea, încă de vineri, o adresă a fost înaintată și Casei de Asigurări de Sănătate, unde a fost anunțat faptul că medicului Bădițoniu i s-a suspendat activitatea și i s-a desfăcut contractul de muncă pe motiv că ar fi furat documente din cadrul societății. Patronul clinicii ne-a declarat că medicul Florentina Bădițoniu ar fi dorit să își deschidă un cabinet medical propriu și că intenția clară a acesteia a fost de a fura pacienții clinicii la care a lucrat. De menționat este faptul că fișele medicale și registrele respective aparțin clinicii și că medicul, în mod teoretic, chiar și în situația în care nu mai lucrează la instituția respectivă, nu avea voie să le ia din cadrul societății. Scandal în fața clinicii În ciuda insistențelor telefonice ale patronului clinicii, medicul Bădițoniu ar fi refuzat să predea documentele respective. Emilia Valentina Beleț ne-a declarat că, vineri după-amiază, „medicul a venit cu o altă persoană, o femeie, și a făcut scandal în fața clinicii. L-a agresat fizic și verbal pe soțul meu, i-a rupt lanțul de aur, motiv pentru care astăzi (n.r. - duminică) depunem plângere la Poliție. Tot atunci ne-a aruncat în fața clinicii niște acte - fișe medicale, dar nu erau toate fișele pe care le luase”. Cât privește laptop-ul cu care, la fel, medicul ar fi plecat fără drept, se pare că acesta l-ar fi predat, pe proces-verbal, la Casa de Asigurări de Sănătate (?!). Vineri, asociatul unic al societății „Sanamed Center” SRL, Emilia Valentina Beleț a depus plângere penală împotriva medicului Bădi-țoniu, care a administrat activitatea clinicii până la acel moment, pentru că a furat documentele. Poliția a demarat cercetările Contactat telefonic, ad-junctul șefului Secției 5 Poliție, subcomisar Lucian Dinulescu, ne-a confirmat că, vineri, 26 iunie, a fost depusă plângere penală de patronul clinicii respective pe numele medicului acuzat că a plecat cu actele firmei și că, a doua zi, sâmbătă, în urma conflictului care ar fi avut loc între cele două părți vineri după-amiază, medicul respectiv ar fi depus și el plângere penală pe numele patroanei, pe motiv că ar fi fost lovit. „În urma sesizărilor făcute, urmează să dema-răm cercetările” - ne-a declarat subcomisarul Lucian Dinulescu. Pe de altă parte, dr. Florentina Bădițoniu ne-a declarat, aseară, telefonic: „am decis să plec din cauza datoriilor pe care le are clinica la bănci, iar fișele și registrele nu le-am luat decât ca să le completez și să le pun la punct, pentru a fi în ordine dacă vine un alt medic. Pentru că, ulterior, am fost amenințată, după doar două ore am venit și am predat toată documentația. Atunci am fost agresată, și eu, și mama mea, de către soțul d-nei Beleț, ajungând amândouă la urgența spitalului, cu multiple contuzii și vânătăi. Laptop-ul l-am predat pe proces verbal la Direcția Sanitară, pentru că era luat pe semnătura mea”. Cât privește un eventual furt de medicamente, dr. Bădițoniu ne-a declarat că nu a comis așa ceva, de altfel, ea neavând acces la ele. Poliția, Parchetul ori instanțele de judecată urmează să stabilească cine are dreptate și să se pronunțe în acest caz.