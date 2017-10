Un jurnalist constănţean are nevoie urgentă de transfuzii de sânge

Un jurnalist constănțean are nevoie urgentă de transfuzii de sânge

Viorel Felician Petraru, jurnalist constănțean, secretarul general al redacției ziarului Observator de Constanța, are nevoie de ajutor. El a ajuns, în această dimineață, în stare gravă, cu o hemoragie puternică, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și are nevoie urgentă de transfuzii de sânge.Cei care-l pot ajuta sunt rugați să se adreseze Centrului de Transfuzii Constanța, aflat lângă Policlinica 1, pe strada Nicolae Iorga și să menționeze că donează sânge pentru Viorel Felician Petraru.Jurnalistul are nevoie de sânge din grupele B3 sau 01, Rh pozitiv.Menționăm că ziaristul a fost diagnosticat, în urmă cu aproximativ un an, cu o boală gravă.