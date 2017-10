Un jandarm s-a stins din senin, după o vizită la spital. Analize bune, pacient mort!

În urma lui rămân o soție și o fetiță de doi ani și 5 luni! Jandarmul Constantin Toma, de 42 de ani, s-a stins duminică dimineața în Spitalul Județean Neamț iar nedumerirea rudelor este cu atât mai mare cu cât acesta, fost sportiv de performanță, era un munte de om și refuzase internarea cu câteva ore mai devreme după ce diagnosticul de la UPU a fost „o banală răceală”.Este practic un nou caz în care oameni care se simt rău ajung în spital, la UPU, analizele ies oarecum OK (așa li se spune oamenilor), se mai întremează, merg acasă și ori mor la domiciliu ori, câteva ore mai târziu, își dau obștescul sfârșit tot la Spital unde au fost duși din nou cu Ambulanța, anunță vestea.net.Trista și incredibila poveste cu pacientul care ajunge la spital și părăsește unitatea sanitară după ce i se spune că nu e nimic grav este relată chiar de soția acestuia: „Până la ora 2 ieri după amiază (N.R. – sâmbătă) nu a avut niciun simptom. La ora 2 am stat cu toții la masă, noi împreună cu copilul. La somnul de amiază al copilului a început să aibă frisoane, fără febră, stare de rău, de vomă. Am mers la Spital, la Urgențe. Nu puteam să stau acolo cu copilul, acolo, la UPU. El a stat cam 3 ore, de la 3 și jumătate până pe la 7 seara. Îl sunam la telefon, mi-a spus că i-au făcut analize, că i-au ieșit în limite normale. Am și foaia acasă, e făcut și ecograf la plămâni, nu avea nimic, așa spun ei… I-au recomandat internarea dar i-au spus că e o banală răceală că o să fie vorba de un paracetamol, de… Știind că are copil mic acasă, că are serviciu, a doua zi era de tură – poate asta a fost greșeala lui – a semnat că refuză internarea”.Ce urmează pare de domeniul incredibilului mai ales că, doar cu câteva ore mai devreme omul fusese supus unor analize medicale. „După 3 ore – externat fiind pe la ora 7 seara, deci pe la 10 – s-a ridicat să bea un pahar cu apă și a leșinat, deodată, așa, pe gresia din bucătărie. M-am speriat. S-a ridicat apoi singur, a redevenit conștient dar am chemat Salvarea. A venit foarte repede, în vreo 3 minute, noi stând foarte aproape de Stația de Salvare. A spus, tot așa, că este răcit, i-a făcut un agocalmin, haideți la spital. Eu am rămas cu copilul, au mers niște rude… Așteptam un semn, asta fiind pe la ora 11. Deja pe la ora 1 și jumătate am fost sunată că este resuscitat, că este foarte rău… A fost o chestie de două ore jumătate, trei maxim… Deja când am ajuns eu și am vorbit cu medici mi-au spus că șansele sunt mai mult să moară decât să trăiască, se mai precizează pe vestea.net.Mi-au spus că a făcut stop cardio-respirator, că i s-a coagulat sângele în organism, i-au cedat toate organele pe rând, în decurs de jumătate de oră maxim și… nu se știe”. Care e cauza morții? Soția jandarmului nu știe, spunând biata de ea ce i-au spus cei de la Spital: „Ar fi ceva gen septicemie, suspectează și o meningita virală, de aia am făcut și noi cei care am intrat în contact cu el am făcut o doză preventivă de antibiotic. Dar nu, nu mi-au dat răspuns clar. Așteptăm rezultatele necropsiei…”.