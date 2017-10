Un hoţ care buzunăreşte numai bătrâni este căutat de poliţişti de trei ani

Un hoț care buzunărește numai bătrâni este căutat de polițiști de trei ani

Polițiștii constănțeni caută, de aproape trei ani, un hoț de buzunare. Deși au o descriere a individului, realizată de victime, nu au reușit să-l identifice nici până în prezent. La fiecare câteva săptămâni însă, hoțul mai face o victimă. Cătălin Ologu, agent șef în cadrul Compartimentului Furturi din Buzunare, din Poliția Municipiului Constanța, spune că hoțul acționează dimineața, în jurul orelor 7,00 - 8,30 și își alege victimele din rândul bătrânilor. Îi pândește când se îndreaptă către piață, alimentară sau farmacie - având astfel garanția că au bani asupra lor - și intră în vorbă cu ei, pretextând că este o veche cunoștință. Nu se lasă intimidat când bătrânii neagă că l-ar cunoaște, ci cu o atitudine politicoasă și vădit familiară, încearcă să-i convingă de existența unui trecut comun. Între timp însă le sustrage portofelul sau telefonul mobil. „Este îmbrăcat îngrijit, este politicos și la prima vedere nu dă de bănuit. Nu are o zonă obișnuită de acțiune, primim plângeri din întreg municipiul, la fiecare două - trei săptămâni. Am fost sesizați din Tomis Nord, Km. 4-5, Soveja, Tomis III”, ne-a spus polițistul. Oamenii legii bănuiesc că hoțul este din județ. Din descrierile victimelor, anchetatorii au aflat că hoțul are în jur de 40 - 45 de ani, are părul brunet, piele închisă la culoare, față rotundă, în jur de 1,70 metri înălțime și plinuț. Polițiștii spun că le-au prezentat bătrânilor jefuiți albumele cu hoții de buzunare cunoscuți, dar nu l-au identificat printre aceștia. Prin urmare, oamenii legii îi sfătuiesc pe constănțeni să fie extrem de atenți cu cine intră în vorbă, iar dacă sunt puși într-o astfel de situație, să nu-l bage în seamă, să nu îi permită necu-noscutului să se apropie de ei, ci să-l împingă cu mâinile. (F.D.)