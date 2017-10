Un gard din cimitirul de la Palazu Mare a căzut peste un copil

Duminică seară, un copil de șapte ani, din cartierul Palazu Mare, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce o parte din gardul din cimitir a căzut pe el. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Crina Chirea, Ionuț M., de șapte ani, împreună cu fratele său, Lică M., de opt ani, și un alt copil, Raul S., de opt ani, toți din Palazu Mare, se jucau în cimitirul din cartier. La un moment dat, s-au urcat pe un gard din ciment, care, sub greutatea celor trei copii, dar și din cauza șubrezimii sale, a cedat. Din nefericire, Ionuț a fost prins sub gard, fiind rănit grav. Copilul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral acut deschis, iar, ieri, el a fost supus și unei intervenții chirur-gicale. Medicii spun că starea sa este stabilă.Duminică seară, un copil de șapte ani, din cartierul Palazu Mare, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce o parte din gardul din cimitir a căzut pe el. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Crina Chirea, Ionuț M., de șapte ani, împreună cu fratele său, Lică M., de opt ani, și un alt copil, Raul S., de opt ani, toți din Palazu Mare, se jucau în cimitirul din cartier. La un moment dat, s-au urcat pe un gard din ciment, care, sub greutatea celor trei copii, dar și din cauza șubrezimii sale, a cedat. Din nefericire, Ionuț a fost prins sub gard, fiind rănit grav. Copilul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral acut deschis, iar, ieri, el a fost supus și unei intervenții chirur-gicale. Medicii spun că starea sa este stabilă.