Mesaje către cei dragi din partea Rechinilor Albi

Un gând bun din Irak (VI)

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare militar care se află în mo-mentul acesta în Irak este obligat să fie departe de evenimentele plăcute ca-re se petrec în sânul oricărei familii: ziua de naștere a unei persoane dragi, un moment fericit al alteia sau venirea pe lume a primului copil. Doar un tătic fericit, dar totodată trist că nu a fost alături de soția sa în mo-mentele venirii pe lume a micuțului, ne poate convinge - dacă mai era nevoie - că depărtarea de casă este sfâșietoare. Dragă Mirela, Iată că în acest an nu putem fi împreună de ziua ta și aleg această cale să îți trimit un călduros „La mulți Ani!”, multă sănătate și fericire. Îmi pare nespus de rău că ratez bunătate de tort, dar am convingerea fermă că fiica noastră, Ștefania, se va bucura de el. Tot pe această cale îi transmit și ei aceleași urări de bine și „La mulți ani!” pentru cei doi anișori pe care tocmai i-a împlinit. Îmi este tare dor de voi, și aștept ca misiunea să se termine cu bine. Vă iubesc mult de tot, Enor. (Fruntaș Enor-Bogdan STĂNESCU - Mangalia) Draga mea soție, Daniela Dând viață primului nostru copil, David, mi-ai oferit cele mai frumoase clipe pe care un părinte le poate avea în viața sa. Regret că nu suntem împreună în aceste momente unice, dar inima și sufletul meu pline de bucurie sunt alături de voi și nici o distanță nu poate să mărginească dragostea pe care o am față de tine. De pe îndepărtatele meleaguri irakiene, de la un tătic și soț fericit, transmit celor dragi multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă iubesc și vă sărut pe toți, Marian. (Căpitan Marian IANCU - Constanța)