Un fel de Revoluţie din 89? Petrol, dolari, religie. Cine trage sforile în conflictul din Siria

Un fel de Revoluție din 89? Petrol, dolari, religie. Cine trage sforile în conflictul din Siria

Un text interesant a circulat pe rețelele de socializare, săptămâna aceasta, prezentând într-o altă lumină evenimentele care au loc în Siria. Principalele motive pentru care a izbucnit conflictul din regiune ar fi cele religioase, cele legate de petrol și cele legate de marile entități financiare internaționale.1 - În Siria, nu există nicio bancă centrală Rothschild.2 - Siria a interzis produsele alimentare modificate genetic, precum și cultivarea și importul acestora.3 - Siria este singura țară arabă care nu are datorii la Fondul Monetar Internațional, nici la Banca Mondială, nici la altcineva.4 - Familia lui Assad face parte din orientarea (religioasă) alawită; acesta este un curent minoritar șiit al islamului tolerant; a fost combătută de la moartea lui Mohamed de majoritatea sunnită.5 - Femeile din Siria au aceleași drepturi ca și bărbații în privința studiilor, sănătății și educației.6 - Femeile siriene nu sunt obligate să poarte vălul. Legea Sharia (Legea islamică) este neconstituțională în Siria.7 - Siria este singura țară arabă cu o constituție seculară și nu tolerează mișcările extremiste islamice, care sunt combătute puternic (chiar și cu metode extreme).8 - Aproximativ 10% din populația siriană aparține uneia dintre multele ramuri creștine, prezente întotdeauna în viața politică și socială.9 - În alte țări arabe, populația creștină nu ajunge la 1% din cauza tratamentului prost.10 - Siria este singura țară mediteraneană în întregime proprietară petrolului său (aproximativ 500.000 barili/zi) și nu și-a privatizate companiile de stat.11 - Siria are o largă deschidere spre cultura și societățile occidentale, cum numai Libanul o mai are în lumea arabă.12 - Siria a fost singura țară pașnică din zonă, fără războaie sau conflicte interne.13 - Siria este singura țară din lume care a primit refugiații irakieni, fără nicio discriminare socială, politică sau religioasă.14 - Bashar al-Assad are o susținere populară foarte mare.15 - Siria dispune de rezerve de petrol exploatabile (aproximativ 2,5 miliarde de barili), care sunt rezervate întreprinderilor de stat.XXXParcă ar fi ceva similitudini cu România, cu Serbia… Dar noi am scăpat de bombe. Am cedat resursele naturale, avem datorii de generații la Fondul Monetar Internațional, am prăduit cam tot ce se putea prădui…