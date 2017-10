„Un dosar nu se cântăreşte ca la piaţă!“

Interviu cu președintele Curții de Apel Constanța, magistrat Nicolae Stanciu

„Un dosar nu se cântărește ca la piață!“

Judecătorul Nicolae Stanciu are o carieră de magistrat de peste 25 de ani. A început cu instanțele mai mici, în speță Judecătoria Medgidia, dar în scurt timp a ocupat funcția de președinte al Judecătoriei Constanța, unde a învățat ceea ce înseamnă managementul unei instanțe. A fost și judecător inspector, și judecător la Tribunal. În prezent, se află la cel de-al doilea mandat în funcția de pre-ședinte al Curții de Apel Constanța. - Sunteți judecător cu ștate vechi. Cum vedeți schimbarea justiției în ultimii ani? - Sunt schimbări substanțiale. Lumea merge înainte, trebuie să fim receptivi la ceea ce este în Uniunea Europeană. Dacă, acum câțiva ani, nu pomeneam de hotărârile CEDO decât pur teoretic, acum, în hotărâri, practica CEDO este invocată în mod obligatoriu. Este un izvor de drept. Problema este alta! Că nu avem bagajul și condițiile logistice necesare pentru a ne desfășura activitatea în condiții bune. Față de cum era în urmă cu zece ani, acum apar domenii și criterii noi. Acum câțiva ani, nici nu concepeam ca în materia asigurărilor sociale și litigiilor de muncă să avem atâtea cazuri… Un nou paradox: vedeți la Tribunal câte complete sunt de litigii de muncă și la Curtea de Apel cu câte dosare se intră în sală. În fiecare an, crește volumul! A crescut volumul în materia comercială, în materia insolvenței, în domeniul contenciosului administrativ. Aceasta este o materie dificilă, presupune o pregătire adecvată. Nu în ultimul rând, ca urmare a Micii Reforme - Legea 202 din 2010 -, s-a preconizat că va crește în mod automat volumul de activitate la curți, însă, cu regret pot să spun că, până în prezent, nu s-a luat nicio măsură. Deci, noi judecăm cu aceiași magis-trați în materie penală. Pe baza statis-ticii făcute de CSM, pe două luni, ianuarie - februarie 2011, față de aceeași perioadă a anului trecut, în materie penală a crescut volumul cu 65 la sută, iar în țară a crescut și cu 120, 140 la sută la Curțile de Apel. - Potrivit analizelor pe care le-ați făcut, câți judecători ar trebui în plus la Constanța? - Este foarte greu de spus. Noi am făcut mai multe propuneri, la Curtea de Apel, de exemplu, trebuie mărită schema cu 20 - 30%. Procentual, s-a făcut, acum doi - trei ani, o evaluare, dar care nu este obiectivă. Eu nu pot să cântăresc ca la piață, că un dosar de pensie sau insolvență îmi ia la studiu două, trei sau cinci minute. Poate să-ți ia și cinci minute, dar și o zi întreagă. Studiul unui dosar presupune și studiul literaturii de specialitate, al practicii etc. Am lansat ideea de a avea în vedere specificul fiecărei instanțe. Trebuie să luăm fiecare instanță în parte și să aflăm care este cazuistica. Litoralul are vamă, graniță, port… De exemplu, la Bacău, nu întâlnim aceste probleme. Este normal ca schema să fie un pic diferită și colegii să aibă timp de studiu. - Ce modificări legislative considerați că ar trebui făcute pentru ca justiția să fie mai eficientă? - Legislativ s-au luat. Problema este alta. Aceste modificări, dintre care unele sunt bune, nu se pot aplica în practică. În ceea ce privește teoria judecării de pe o zi pe alta, codurile de procedură civilă, specialiștii și-au dat cu părerea: nu este imposibil, dar este foarte greu. Este foarte greu să judecăm de pe o zi pe alta. Suntem aceiași oameni, același volum de activitate, aceleași condiții. Dacă mâine apare o lege, putem să intrăm în sală? Nu se poate. Și vă dau un singur exemplu: în materie de contencios administrativ, legiuitorul ne fixează anumite termene, de judecată, de redactare. Marea lor majoritate, din motive obiective, nu se pot realiza. Nu ai cum! Gândiți-vă, la Tribunalul Constanța, de exemplu, sunt șase judecători în materie contencios fiscal. Sunt hotărâri de consilii locale, litigii fiscale, cu o valoare mare și cu probleme deosebite. Este vorba de soarta unor firme sau de funcționarea unor consilii. - Cum comentați cazul judecătorului Dinică? - Fără comentarii! Dvs. sunteți zilnic prin săli de judecată. Un cetățean care a avut un litigiu cred că v-ar da cea mai bună caracterizare. Cea mai bună ați dat-o dvs., în presă, cu miniseriale făcute despre el. Eu, personal, nu am nimic cu el. Dar este psihoza omului, că președintele curții ia măsurile cele mai grave, nepopulare. Îmi pare rău pentru că la Judecătoria Constanța sunt colegi extraordinari și apare o asemenea pată. Colegii lui sunt disciplinați, intră la ore fixe, când trebuie; or, în cazul domnului Dinică, au venit mai mulți avocați să ne spună că, la două ore de la ora normală de începere a ședinței de judecată, dânsul nu era în sală. E problema dânsului, este o răspundere personală, nu este colectivă.