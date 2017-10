Un distrugător britanic şi o fregată din Turcia, în Portul Constanţa

Un distrugător britanic și o fregată din Turcia, în Portul Constanța

Forțele Navale Române vor primi în portul militar Constanța, în perioada 29 iulie - 1 august, vizita distrugătorul britanic „HMS Duncan” (D37) și fregatei turcești „TCG Yildirim”, care fac parte din Gruparea navală permanentă NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group).Din gruparea navală NATO, care operează în Marea Neagră în perioada 13 iulie - 01 august, mai face parte și fregata „Regele Ferdinand”. Cele trei nave militare au desfășurat misiuni specifice de supraveghere a traficului maritim, precum și antrenamente comune de luptă împotriva amenințărilor aeriene, subacvatice și de suprafață.Pe parcursul escalei în portul Constanța, sunt prevăzute vizite la Comandamentul Flotei și la autoritățile publice locale constănțene, la Muzeul Marinei Române, precum și activități sportive cu militari din Forțele Navale.La bordul distrugătorului britanic HMS Duncan, va fi organizată sâmbătă, 29 iulie, în intervalul orar 14.00-14.30, o întâlnire a oficialilor britanici, turci și români cu reprezentanții mass-media, în cadrul căreia vor fi făcute declarații de presă, ce vor avea ca temă principală misiunile desfășurate de NATO în Marea Neagră, pentru întărirea securității flancului sudic și estic al Alianței, în contextul deciziilor adoptate la reuniunea liderilor NATO de la Bruxelles, de la sfârșitul lunii mai a acestui an.HMS „Duncan” face parte din clasa 45 a distrugătoarelor deținute de Marea Britanie. Acesta este una dintre cele mai noi și mai moderne nave de luptă și a intrat în serviciul Marinei Regale britanice în anul 2013. Are o lungime de 152,4 m, este propulsat de două turbine Rolls-Royce de 28.800 cai putere fiecare și poate atinge o viteză maximă de 30 noduri (56 km/h). Nava are un echipaj alcătuit din aproximativ 200 de militari și deține numeroase sisteme de armament, pentru lupta împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene.TCG „Yldirim” face parte din clasa „Yavuz” a fregatelor deținute de Turcia și a intrat în serviciul Marinei Militare Turce în anul 1989. Are o lungime de 110,5 m, este propulsată de două motoare Diesel de 20.000 cai putere fiecare și poate atinge o viteză maximă de 20 noduri (37 km/h). Echipajul este alcătuit din 180 de militari, iar la bord sunt instalate numeroase sisteme de armament, pentru lupta împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene.