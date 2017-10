Un deţinut se plânge de „tratamentul“ aplicat de gardieni în penitenciarul de la Poarta Albă

Un deținut se plânge de „tratamentul“ aplicat de gardieni în penitenciarul de la Poarta Albă

Ieri, pe adresa redacției am primit o scrisorică din partea unui deținut, Andrei Gheorghe Bota, de 35 de ani, care are de ispășit nouă ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. În scrisoare deținutul se plânge de condițiile și „tratamentul” aplicat de gardieni în Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă. De cealaltă parte, repre-zentanții unității de detenție spun că toate acuzele sunt simple fabulații și că individul este un „deținut-problemă”. El spune că în urma veștii că mama sa are probleme de sănătate a vrut să se spânzure. „Bunul Dumnezeu nu a vrut să mă lase să mă omor în acel moment și a făcut ca funia improvizată de mine să se rupă la scurt timp după ce-mi dădusem drumul în ștreang. Problema este că aflându-mă în stare de șoc și pe jumătate mort, cadrele aflate în acea zi la serviciu, în loc să-mi acorde primul ajutor, au început să mă lovească cu picioarele în față și pe unde au mai apucat. Când au văzut că încă trăiesc, m-au dus târâș la spitalul penitenciarului, punându-mi perfuzie. Toată noaptea am fost ținut legat în cătușe până am făcut răni la mâini. Când am cerut să-mi mai slăbească cătușele, că aveam mâinile umflate și nu mai puteam de durere, aceștia au golit un tub de spray paralizant în plină față, lovindu-mă totodată cu o pereche de cătușe pe obrazul drept, provocându-mi o tăietură destul de serioasă, mutilându-mă. Din acea seară am fost aruncat într-un izolator de pedeapsă, tot timpul legat de mâini, bătut, înjurat” - povestește deținutul Bota. Pe același ton demn de aventurile lui James Bond, Bota spune că, intenționat, conducerea spitalului penitenciarului refuză să-l interneze, deși el este grav bolnav. Pentru a ne lămuri cu privire la veridicitatea celor descrise de către deținutul Bota l-am contactat telefonic pe purtătorul de cuvânt al instituției de deținere, Gabi Botezan, care ne-a declarat că toate acuzele aduse de către deținut sunt simple fabulații. De altfel, deținutul are un „dosar beton” în penitenciar, în care sunt consemnate numeroase încercări de autorăniri, tentative de evadare, cu alte cuvinte este un „deținut problemă” care, în mod constant, a tulburat apele în penitenciar. „Gardienii au acționat potrivit normelor și respectând legea” - ne-a declarat Gabi Botezan. „El a încercat, săp-tămâna trecută, să se spânzure, dar colegii mei au luat toate măsurile necesare și legale pentru a-l salva. Eram să-l lăsăm să se omoare? Este o procedură strictă în astfel de cazuri” - ne-a declarat Gabi Botezan. Gheorghe Bota este în peni-tenciar din februarie 2006, iar în anul 2012 urmează să intre în comisia de liberare condiționată.