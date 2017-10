Un dâmboviţean a inventat o nouă metodă de înşelăciune

Un dâmbovițean a inventat o nouă metodă de înșelăciune

Un bărbat de 48 de ani, din Dâmbovița este suspectat de polițiști că a montat sub semiremorcă un rezervor, pentru a induce în eroare reprezentanții unei societăți comerciale, în vederea majorării în mod fictiv a cantității încărcăturii de fier vechi transportate.Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime au fost sesizați, ieri, cu privire la faptul că Neculaie D., de 48 de ani, din județul Dâmbovița, conducător al unui ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă, a încercat să inducă în eroare reprezentanții unei societăți comerciale din Constanța, prin majorarea în mod fictiv a cantității nete a încărcăturii de fier vechi transportate, cu aproximativ 1.000 de kg.Acesta urma să prejudicieze societatea beneficiară prin deversarea a 824 litri de apă depozitată într-un rezervor metalic, montat artizanal sub semiremorcă.Față de cel în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în forma tentativei.