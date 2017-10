Un criminal recent ieşit din închisoare jefuieşte locuinţe în Constanţa

Un criminal recent ieșit din închisoare jefuiește locuințe în Constanța

Un individ care a stat în închisoare aproape un deceniu pentru că a omorât un om, fură acum din casele constănțenilor, împreună cu iubita lui și un amic. Toți trei au fost prinși „în acțiune“, în noaptea de joi spre vineri, în zona Big din municipiul Constanța.Constănțenii sunt disperați: hoții iau la rând mașinile, le sparg geamurile sau le forțează încuietorile, intră în locuințe, fără să se mai preocupe prea mult dacă sunt sau nu proprietarii acasă și fură tot ce le pică în mână. În cele mai multe cazuri, spun oamenii legii, autorii sunt minori. Mai sunt însă și făptași adulți, care au un trecut infracțional bogat. O astfel de grupare a ajuns pe mâinile polițiștilor în noaptea de joi spre vineri.Era ora 3,00, când patrula formată dintr-un polițist de la Secția 4 și un militar de la Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis” a observat, în apropierea unui bloc de pe strada Dezrobirii, din zona Big, trei indivizi cu mai mulți saci de rafie. Cei trei - care s-au dovedit a fi o femeie și doi bărbați - tocmai jefuiseră două boxe de la parterul blocului unde au fost prinși. Drept pentru care, suspecții și „captura” lor au fost duși la secție și o amplă anchetă a fost demarată.Și-a omorât prietenul cu care stătea în canalizareCercetările au stabilit că suspecții sunt vechi „clienți” de-ai oamenilor legii. Capul răutăților era Ionel Grigoraș, de 34 de ani, din Călărași, ce are un trecut întunecat. În 1999, trăia în canalizările din municipiul Constanța și pe fondul consumului de droguri și-a omorât un amic. Pentru fapta comisă a stat închis până în 2009. A ieșit doar pentru a se întoarce pe străzi și pentru a fura, așa că în 2012 a ajuns înapoi după gratii, pentru încă doi ani, pentru furturi. A fost eliberat pe 6 august, iar de atunci s-a întors la vechile obiceiuri. De data aceasta, este însoțit de concubina lui, Gica Oprea, de 35 de ani, din comuna constănțeană Deleni - și ea anchetată în trecut pentru furturi din societăți comerciale, și de un amic, Vasile Gabriel Dănilă, de 21 de ani - cercetat în alte dosare pentru complicitate la furt.Cu toții își fac veacul pe străzile municipiului și mai ales în zona depoului CFR. Cât privește furturile, susțin cu năduf că „dă sărăcie furăm, de aia!”. De altfel, din boxele prădate au luat produse alimentare, seturi de pahare, componente IT, aparatură electronică, produse de curățenie etc.Deși în prezent sunt acuzați de o singură spargere, polițiștii susțin că desfășoară cercetări pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a stabili, cu exactitate, ce alte furturi au comis.„Câștigam 80 de lei pe zi, în parcările din București“În fața aparatelor de fotografiat și a camerelor de filmat, cei trei s-au arătat intimidați. „De ce să ni se vadă fețele? Lăsați, sunt alții care fură mult mai multe!”, a susținut Ionel Grigoraș. Nu recunoaște nici că a fost închis pentru crimă, nici că ar mai fi comis alte furturi. Din contră, susține că ar fi muncit la București. „Am muncit opt luni, gunoier, dar am fost dat afară pentru că nu aveam acte de identitate”, susține bărbatul. E drept, a lucrat doar opt luni, dar în restul timpului a făcut bani prin alte metode, nu ilegal! Cum? „Stăteam în parcarea hipermarketurilor în București și strângeam cei 50 de bani pe care-i uitau oamenii în cărucioarele de cumpărături. Câștigam bine, câte 70 - 80 de lei pe zi, mai ales vineri și sâmbătă”, a continuat suspectul.Atât el, cât și complicii lui au fost reținuți de oamenii legii. Vineri dimineață, la sediul unității de poliție a ajuns și proprietarul unei părți din bunuri, pentru a le recupera. Le-a mulțumit polițiștilor pentru că i le-au găsit atât de repede. E drept, prejudiciul nu este mare, dar achiziționarea unei noi aparaturi electronice sau a altor produse, fie ele și alimentare, reprezintă un efort pentru bugetul unui constănțean cu un venit mediu!