Un copil de un an şi şapte luni a murit, după ce a căzut de la etajul 4

Un copil de un an și șapte luni a murit, după ce a căzut de la etajul 4

Un copil de un an și șapte luni a murit, luni, după ce a căzut de la geamul locuinței situată la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Sibiu. Poliția a deschis o anchetă in rem pentru ucidere din culpă.Băiețelul era cu mama acasă în momentul când a căzut. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, pe Strada Vrancei din municipiul Sibiu.Potrivit Poliției Județene Sibiu, un băiețel în vârstă de un an și 7 luni ar fi căzut de la geamul unei locuințe situate la etajul al patrulea al unui bloc. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a intervenit cu un echipaj SMURD, copilul fiind preluat în stop cardio-respirator, cu politraumatisme. Au fost efectuate manevre de resuscitare și a fost transportat de urgență la Spitalul Luther. Ulterior, copilul a murit.Sursa: romaniatv.net