Un copil de un an şi jumătate a fost găsit pe stradă! Nimeni nu l-a revendicat de trei săptămâni!

Un copil de un an și jumătate a fost găsit pe stradă! Nimeni nu l-a revendicat de trei săptămâni!

Polițiștii din Constanța sunt în alertă după ce un copil, care are aproximativ un an și jumătate, a fost abandonat fără nicio expli-cație pe o stradă din localitatea Năvodari. Micuțul - care nu știe cum îl cheamă deoarece nu vorbește corect - a fost găsit, în urmă cu trei săptămâni, rătăcind pe strada Crizantemelor din orașul Năvodari. Văzându-l singur și dezorientat, riscând să fie accidentat de vreo mașină, un bărbat l-a luat în brațe și l-a dus la Poliție. Inițial, oamenii legii au crezut că părinții vor apărea în scurt timp, disperați că și-au pierdut băiatul, însă nu s-a întâmplat așa. Zilele au trecut și, de trei săptămâni, nimeni nu a reclamat că le-a dispărut copilul, astfel că polițiștii au ajuns la concluzia că băiețelul a fost abandonat, cu atât mai mult, cu cât el era bine îmbrăcat. Când a fost găsit el purta o bluză cu mânecă lungă de culoare bleu cu dungi albe orizontale și cu un imprimeu cu un elefant de culoare albă, blugi lungi, de culoare bleumarin și era încălțat cu cizmulițe din vinilin de culoare bleu, cu garnitură de blăniță albă. Micuțul are o înălțime de aproximativ 80 de centimetri, păr șaten, tuns scurt, ochi căprui, fața ovală, nas mic, fără semne particulare. Pentru că nu puteau să-l țină la Poliției, în acest moment, copilul se află în grija unui asistent maternal din localitatea Năvodari. Oamenii legii nu au reușit, deocamdată, să afle identitatea copilului și nici a părinților și de aceea, fac apel la opinia publică. Cei care pot oferi informații despre identitatea sa sunt rugați să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de Poliție.