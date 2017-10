Un copil de opt ani, martor la comiterea jafului de la Hârşova

Un copil de opt ani, martor la comiterea jafului de la Hârșova

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul jafului de la Hârșova, din 2008, soldat cu o pagubă de peste 700.000 de lei și 140.000 de euro. Unul dintre martori, patronul unei firme de transport din Hârșova, a relatat că, în ziua producerii jafului, era împreună cu Marian Chiocariu (n.r. - partea vătămată din acest dosar), care l-a atenționat că cei care circulă cu o mașină cu care se intersectaseră de vreo zece ori în acea zi ar fi „străini” (n.r. - nu sunt din localitate) și că ar fi bine să aibă grijă cu camioanele, să nu îi fure din combustibil. În noaptea comiterii jafului, când a ajuns acasă la Marian Chiocariu, acesta din urmă nici nu era în stare să vorbească din cauza șocului suferit, a mai spus același martor audiat ieri de judecători. Tatăl acestuia i-a dat lămuriri și i-a povestit că soția lui Marian a fost bătută de doi indivizi și legată. Ulterior, partea vătămată i-a spus că i-au fost luați toți banii. Vecinul de la etajul unu a auzit zgomote în apartamentul jefuit Un alt martor audiat, ieri, de magistrați, se numește Cătălin Brăileanu și este vecin cu Marian Chiocariu și prietena acestuia - Adriana Socaci. „Pe 10 noiembrie 2008, am venit acasă în jurul orei 16. Eu locuiesc la etajul unu, chiar deasupra apartamentului lui Marian Chiocariu. La un moment dat, de la parter se auzeau niște zgomote. Prima oară, am crezut că e o ceartă conjugală. Apoi am auzit niște strigăte înfundate și niște zgomote ca și când s-ar fi mutat mobilă. Am coborât și am bătut la ușa apartamentului. Nu a răspuns nimeni și s-a făcut liniște. Apoi am ieșit în fața blocului, unde aveam niște materiale în mașină. M-am uitat în jur, nu am văzut pe nimeni pe stradă, nici mașina vecinilor, nici alte mașini. Am urcat la mine în apartament. Au început să se audă zgomote de același fel. L-am sunat pe proprietarul apartamentului, Vasile Roșu, care este și nașul meu, i-am spus ce am auzit, iar acesta a spus că îl sună pe Marian Chiocariu. M-am uitat apoi pe geamul de la bucătărie și am văzut o mașină de culoare închisă. Am văzut când au intrat doi inși în mașină, unul mai mic de statură, altul mai înalt, care aveau fețele acoperite. Și fiul meu de opt ani i-a văzut pe cei doi” - a declarat Cătălin Brăileanu. „Am dat de victimă, în dormitor, între perete și pat, legată și bătută“ Un alt martor audiat, ieri, de judecători lucra, în anul 2008, ca zilier, la firma lui Marian Chiocariu. Bărbatul a relatat că, în ziua comiterii faptei, se afla la sediul firmei părții vătămate, din Hârșova. Atât în acea zi, cât și în cea precedentă, observase un autoturism de culoare argintie venind cu viteză foarte mare și, pentru că strada se înfunda, mașina întorcea la fel de rapid și se îndepărta de sediul firmei. „În acea după-amiază, când patronul stătea de vorbă cu mine, tatăl său și un coleg, l-a sunat un vecin, după care ne-a spus să urcăm în mașină, că i-au spart casa și bătut soția. (…) Când am ajuns acasă la patron, ușa apartamentului era întredeschisă și blocată de seif, care era pus jos, pe o pătură. Seiful era deschis, erau mai multe acte și o bancnotă de 200 de lei. Am împins seiful ca să putem intra pe ușă. În timp ce intram, se auzeau gemete. Nu știam de unde vin. Am dat de victimă, în dormitor, între perete și pat, legată și bătută. Avea vânătăi pe față, ochii umflați, și era legată de mâini și de picioare” - a povestit martorul judecătorilor. Instanța de judecată va cita, pentru termenul următor, din 5 octombrie, zece martori în vederea audierii. În cursul zilei de 10 noiembrie 2008, în jurul orei 16, Adriana Socaci, de 29 de ani, se întorcea din oraș împreună cu prietenul său, omul de afaceri Marian Chiocariu. Femeia a rămas acasă, iar bărbatul s-a deplasat la sediul firmei. Nici nu a intrat bine în scară, că tânăra a fost atacată de doi indivizi care purtau cagule pe față. Cei doi au lovit-o cu pumnii și picioarele și au obligat-o să deschidă locuința după care, sub amenințarea cu moartea, i-au impus să le dea cheia și cifrul de la seiful pe care îl avea montat pe peretele din sufragerie. Indivizii au luat toți banii din seif, 720.000 de lei și 140.000 de euro, după care s-au făcut nevăzuți.