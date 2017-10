UN COPIL DE 11 ANI S-A SINUCIS / LE SPUNEA COLEGILOR CĂ JOACĂ "BALENA ALBASTRĂ"

1

COPIII, Darul lui Dumnezeu îl lăsăm la voia întâmplării !

Genocid ascuns sub diferite forme, care îmbracă alte forme : " balena albastră ", accidentele planificate s-au înmulțit de la un timp, chiar numai știe lumea să conducă o mașină, mulți oameni își pun capăt zilelor, prin : împușcare, spânzurare, se taie, se bat cu diferite arme........, pentru că mass media prezintă numai cazuri rele și negative, de : ură, răzvrătire, dispreț, dușmănie, revoltă și atunci, la ce bun și bine să ne mai așteptăm / auzim / vedem ?! Societatea noastră de la un timp se află într-o stare de spirit de echipă, dar numai la rău și răzbunare, pentru acest fapt, avem parte de relele acestea și până când nu vom adopta o altă gândire, o gândire pozitivă, de iubire față de Dumnezeu și de oameni, nimic, nu are să se schimbe, din contră, totul are să meargă din rău, în mai rău, adică spre dezastrul total și iremediabilă întoarcere la bine ! Autoritățile locale și naționale, de exemplu : dna, parchetul, poliția, politicienii, guvernul și parlamentarii, de ce, nu se sesizează, nu i-au măsurile ce se impun într-o asemenea situație destul de gravă, de ce atâta nepăsare și ne luare în seamă, că mor copiii neamului, unde sunt procurorii generali și ambasadele care altfel intervin, dar acum nu fac nimic și nu intervin cu nimic, aceasta-i respectul pentru poporul român și România, interesează doar punerea la punct și la perete a politicienilor incomozi și care nu plac : președintelor : băsescu traian și Johannis kw si celor dinafara țării noastre, care-i sprijină pe cei doi, pe : băsescu traian și Johannis kw, plus partidele politice : pnl, pdl, pmp, usr și usb ?!? GENOCIDUL ESTE PUS LA CALE, GENOCIDUL ÎN ROMÂNIA ESTE PUS LA CALE PE TOATE PLANURILE ȘI FRONTURILE, DAR DUMNEZEU VEDE SI PLĂTEȘTE FIECĂRUIA DUPĂ FAPTE ! DOAMNE, AJUTĂ-I, PE ROMÂNI !