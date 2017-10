Un convoi de barje a eşuat lângă Cernavodă

Un convoi de barje a eșuat lângă Cernavodă

Un convoi de barje care naviga pe Dunăre la Cernavodă a eșuat, joi seară, pe malul drept al fluviului, ca urmare a unei spărturi sub linia de plutire produsă la una dintre barje. Incidentul a avut loc joi seară la ieșirea de pe Canalul Dunăre Marea Neagră, fiind implicat remorcherul Danube Express care avea în componență șase barje încărcate cu fier beton. Potrivit directorului Căpităniei Zonale Constanța, căpitanul șef Alexandru Mezei, convoiul, având o lungime de 250 de metri, a eșuat în timpul manevrelor de întoarcere de la km 297+ 500, pe Dunăre. Vineri, în timpul manevrelor de dezeșuare a primei barje, s-a produs o spărtură la corpul acesteia sub linia de plutire din cauza unui corp dur aflat sub navă. Pentru evitarea scufundării barjei, aceasta a fost adusă aproape de uscat și stabilizată într-o poziție fixă cu ajutorul remorcherului Danube Express. Barja se află în afara căii navigabile și nu este în pericol de scufundare. În urma evenimentului nu s-au înregistrat alte pagube și nici victime omenești. Ofițerii Căpităniei efectuează cercetări pentru identificarea cauzelor care au dus la producerea acestui incident de navigație.