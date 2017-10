Un constănţean îşi strigă nevinovăţia de după gratii!

Un constănțean își strigă nevinovăția de după gratii!

Constănțeanul acuzat că și-ar fi amenințat soția, cu care se află în divorț, că o aruncă în Canalul Dunăre - Marea Neagră își strigă nevinovăția, de după gratii. Într-un articol publicat la începutul acestei săptămâni, vă prezentam cazul unei tinere constănțence, de 25 de ani, care a cerut sprijinul Secției 5 Poliție, reclamând că Iulian Stancu, soțul ei, cu care se află în proces de divorț, ar fi terorizat-o cu mesaje și telefoane, ar fi șantajat-o, ba chiar ar fi lipsit-o de libertate și ar fi amenin-țat-o că o aruncă în Canalul Dunăre - Marea Neagră. La sfârșitul anului trecut, în ajun de Crăciun, bărbatul a fost ares-tat preventiv pentru acuzațiile care i se aduc. Într-o adresă transmisă redacției „Cuget Liber”, prin intermediul avocatei sale, Iulian Stancu spune că, de fapt, el a fost cel care a deschis procesul de divorț și ulterior a fost șantajat de soție pentru a accepta separarea în termenii impuși de ea. „În procesul de divorț, Iulian Stancu are cali-tatea de reclamant. Noi am solicitat divorțul prin acordul părților. Ba mai mult, la ultimul termen de judecată, care s-a desfă-șurat pe 6 decembrie 2013, Iulian Stancu a acceptat tot ceea ce solicita soția dumnealui, dar aceasta nu a fost de acord să finalizăm proce-sul de divorț”, a precizat Georgiana Covrig, avocata bărbatului. „Plângerile penale formulate de «constăn-țeanca terorizată» au avut un singur scop, acela de a-l șantaja pe Iulian Stancu, pentru ca acesta să accepte pre-tențiile soției: autoritate părintească exclusivă, domiciliul minorului la mamă, păstrarea numelui și o pensie de întreținere mai mare decât procesul legal din veniturile lui Iulian Stancu”, a mai precizat reprezentantul legal al constănțeanului. Cât privește ordinul de protecție pe care femeia l-a obținut împotriva soțului cu care se află în proces de divorț, avocata acestuia din urmă a subliniat: „Ordinul de protecție nu a fost dispus ca urmare a administrării unor probe, ci - iar în considerentele hotărârii judecătorii stipu-lează acest fapt! - pe baza acordului exprimat de Iulian Stancu. Acesta a fost de acord să păstreze distanța de soția lui, dar să aibă posibilitatea să păstreze legătura cu copilul lui. Se precizează foarte clar acest aspect în considerentele ordinului, și anume că are dreptul să fie în contact cu minorul!”. Pe de altă parte, apă-rătorul legal a atras atenția că bărbatul nu a fost niciodată violent cu soția lui - fapt recunoscut și de ea în fața instanței de judecată, iar acuzațiile de sechestrare și amenințare, reprezintă „o interpretare”. „Este cert că Iulian Stancu a greșit în momentul în care și-a ales omul alături de care și-a întemeiat o familie, însă nu poate fi acuzat că a încercat toate modalitățile, ceea ce nu include nicio violență, de a rămâne o familie. Din păcate, aproape orice per-soană care trece printr-o despărțire, mai ales cel părăsit, este violent în limbaj, pentru că altfel nu își poate exprima frustrarea. Deși bărbatul a făcut mai multe afirmații, nu a fost violent cu soția sa, chiar ea a afirmat acest aspect”, a mai pre-cizat Georgiana Covrig.