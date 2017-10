Un condamnat în dosarul rambursărilor ilegale de TVA a câştigat la CEDO o despăgubire de 2.600 euro

Un condamnat în dosarul rambursărilor ilegale de TVA a câștigat la CEDO o despăgubire de 2.600 euro

Statul român trebuie să plătească despăgubiri de aproape 14.000 de euro, după ce a pierdut trei procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, în cauze privind dreptul la libertate și interzicerea tratamentelor inumane în penitenciare. Unul dintre procese a fost intentat de Gheorghe Nicuț-Tănăsescu, fostul angajat al Administrației Finanțelor Publice (AFP) Constan-ța, care a fost judecat în dosarul rambursărilor ilegale de TVA. El va primi despăgubiri de 2.600 de euro pentru încălcarea de către anchetatorii constănțeni a art. 5, al. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede că „orice persoană arestată sau deținută trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere”. Gheorghe Nicuț-Tănăsescu a acuzat statul român că procurorii l-au ținut arestat vreme de cinci luni, în perioada februarie 2003 - iulie 2003, iar pe perioada detenției nu a fost dus în fața niciunui magistrat pentru a cere controlarea legalității detenției sale preventive. El a fost deferit instanței de judecată în aprilie 2003 alături de Marian Manta și Ștefan Brânză, tot de la Administrația Finanțelor Publice Constanța, acuzați fiind că, în 2002, ar fi rambursat nejustificat TVA în sumă de 34 miliarde de lei vechi. Alături de ei au fost trimiși în judecată și fostul polițist de la „Doi și-un sfert”, Teddy Nătăvală, și afaceristul constănțean Doru Constantin Codreanu, acuzați că au solicitat și obținut rambursarea. Ei au fost condamnați abia în acest an, Nicuț-Tănăsescu și Manta fiind condamnați la un an și opt luni cu suspendare pentru abuz în serviciu, Brânză - achitat, Nătăvală - la cinci ani de închisoare, iar Codreanu - cinci ani și patru luni de detenție.