Un cântăreţ constănţean dă reprezentaţii de excepţie în Italia

„Aur” românesc peste hotare

Un cântăreț constănțean dă reprezentații de excepție în Italia

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Auzim aproape zilnic de ceea ce fac semeni de-ai noștri peste hotare. De cele mai multe ori ne ajung la urechi povești sinistre, negative, care ne aduc o faimă nu tocmai strălucită. Dar sunt însă și povești cutremurătoare ale unor oameni cu talent care au ales drumul străinătății pentru că simțeau că aici, în România, nu se puteau desăvârși. Cu modestie, răbdare, sacrificii și cu nădejdea în Dumnezeu au plecat printre străini, iar acolo au reușit. Astăzi, vă vom spune povestea unui tânăr cu un talent extraordinar, din județul Constanța, care este pe cale să cucerească Italia. În urmă cu un an a absolvit Conservatorul din Udine - Italia, iar în prezent dă reprezentații și audiții în toată Italia. De curând, un videoclip al baritonului George Palcu, căci așa se numește constănțeanul nostru, a apărut pe site-ul Youtube. În acesta se poate observa cum italienii spectatori sunt binecuvântați cu talentul și reprezentanța lui George, cum trăiesc fiecare moment artistic și cum respectă un român care a reușit să se impună acolo, în lumea lor, prin foarte multă muncă. Trebuie să recunoaștem că acolo se bucură de aprecierea și respectul de care, din păcate, nu a avut parte în România. George Palcu s-a născut la data de 10 septembrie 1974, în localitatea Tuzla. A urmat cursurile liceale la Techirghiol. Dumnezeu l-a înzestrat cu un talent extraordinar: o voce minunată. Cei care frecventează Catedrala Romano-Catolică din Constanța l-au putut asculta frecvent, ani la rând, în corul bisericii. Pentru că îi plăcea să cânte și își dorea o carieră artistică, George Palcu a luat ore de canto în particular (în primă fază), a participat și câștigat, în mai multe rânduri, concursul de romanțe „Crizantema de Aur“, de la Târgoviște, a participat la emisiuni televizate alături de alți artiști constănțeni cunoscuți. Prin 2000 a urmat, un an, Conservatorul din Constanța, avându-l ca profesor pe Cornel Solovestru. În 2003 a intrat însă la Conservatorul din Udine - Italia, unde a și finalizat cursurile în urmă un an, cu media 8,50, sub îndrumarea profesoarei Elisabetta Lombardi. Pentru a reuși să își finalizeze cursurile și să se întrețină a trebuit să muncească în paralel cu studiile. A cântat în mai multe concerte organizate de asociații culturale la Latisana, Sapada, Tavagnacco, Udine, Camino al Tagliamento și altele. A făcut două cursuri de lider și operetă cu Sonia Dorigo și Walet Coppola. A urmat totodată două „master class” de canto cu Alexandro Corbelli și Francesca Scaini. De asemenea, a participat la audiții pentru roluri de operă la Sanremo, Lugano și Livorno, iar în această lună va fi la Roma, pentru o altă audiție. Pentru a-și perfecționa cât mai mult abilitățile vocale, în prezent este anul trei la un curs de muzică vocală de cameră. Videoclip pe site-ul Youtube De curând, un videoclip cu una dintre reprezentațiile lui George Palcu, din Italia, a apărut pe site-ul Youtube. Alături de partenera sa, soprana Giulia Della Peruta, George încântă și amuză totodată spectatorii cu o performanță deosebită, în „Duetto della mosca“, din piesa „Orfeo all’Inferno”, de Jacques Offenbach. Este abia începutul unei cariere de succes care se conturează dincolo de granițele României. O valoare a țării noastre care și-a găsit mediul propice pentru a crește, din nefericire, printre străini. Tot ei se vor bucura și de talentul lui, pentru că aceia care în loc să clădească, distrug cultura din România, ne privează totodată de aceste valori incontestabile.