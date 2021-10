Un campion mondial la kickbox îmbracă haina militară. Ştefan Ilaşcu se pregăteşte de Olimpiadă

„Am strâns multe titluri ca sportiv. De la patru la 16 ani, am obținut, de mai multe ori, titlul de campion național la juniori. Am fost vicecampion european, dar nu am câștigat niciodată titlul de campion mondial la juniori. După ce am împlinit 16 ani, am trecut în lotul de seniori, iar la 18 ani am reușit să câștig titlul de campion mondial la kickbox. A fost pentru mine cea mai mare realizare, ca sportiv. Următoarea treaptă pentru mine este Olimpiada. Vreau să mă calific la preliminariile din anul 2024. Dacă voi obține un rezultat bun, dacă mă voi situa între primii șase, mă voi califica pentru olimpiada din anul 2028. Pentru o astfel de performanță este necesară foarte multă muncă. Luna aceasta (n.r. octombrie) ar fi trebuit să ajung la o competiție în Egipt, dar aveam de completat, aici, la școală, modulul de instrucție, așa că am renunțat la deplasare. Mai am o șansă în decembrie, la preliminariile pentru mondiale, unde sper să ajung”, mărturisește campionul.