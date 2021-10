Un campion mondial la kickbox îmbracă haina militară. Marcel Ilaşcu se pregăteşte de Olimpiadă

„Am strâns multe titluri ca sportiv. De la patru la 16 ani, am obținut, de mai multe ori, titlul de campion național la juniori. Am fost vicecampion european, dar nu am câștigat niciodată titlul de campion mondial la juniori. După ce am împlinit 16 ani, am trecut în lotul de seniori, iar la 18 ani am reușit să câștig titlul de campion mondial la kickbox. A fost pentru mine cea mai mare realizare, ca sportiv. Următoarea treaptă pentru mine este Olimpiada. Vreau să mă calific la preliminariile din anul 2024. Dacă voi obține un rezultat bun, dacă mă voi situa între primii șase, mă voi califica pentru olimpiada din anul 2028. Pentru o astfel de performanță este necesară foarte multă muncă. Luna aceasta (n.r. octombrie) ar fi trebuit să ajung la o competiție în Egipt, dar aveam de completat, aici, la școală, modulul de instrucție, așa că am renunțat la deplasare. Mai am o șansă în decembrie, la preliminariile pentru mondiale, unde sper să ajung”, mărturisește campionul.



„Oamenii privesc militarii cu respect!”





Viața extrem de activă și trăită după reguli stricte de disciplină l-a făcut pe Ștefan să fie atras de mediul militar, astfel încât alegerea unei cariere în Armata României, imediat după absolvirea liceului, a venit din pură pasiune. Tânărul este de părere că sportul și armata merg mână în mână. „Armata îți oferă, în primul rând, stabilitate. Stabilitatea locului de muncă, un viitor profesional predictibil, un venit stabil, iar pentru un tânăr mi se par foarte importante aceste aspecte. În al doilea rând, este vorba și de prestanța pe care ți-o dă uniforma militară. Într-un fel ești privit pe stradă când, să zicem, tocmai ai ieșit, în echipament sportiv, de la sală și altfel ești văzut în haina militară. Oamenii privesc militarii cu foarte mult respect”, este de părere Ştefan.



Îi antrenează şi pe colegi





În perioada în care se află încazarmat la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, Ștefan se antrenează în sala de sport a unității, unde a amenajat un spațiu doar pentru antrenamentele de kickbox și autoapărare. Profită de faptul că deține atestat de instructor de arte marțiale și lupte de contact, pentru a-i iniția și pe colegii săi în tainele acestui sport. La orele ținute de el, participă numeroși colegi și colege. „Sunt în jur de 40 de colegi de-ai mei care vin zilnic la antrenament, iar ceea ce am ales să fac pentru ei, fac din pură pasiune. În niciun caz nu le cer bani pentru asta. Din punctul meu de vedere, sunt lucruri mai importante. De exemplu, dacă unul dintre cursanții mei de aici va decide că îi place sportul de contact îndeajuns de mult pentru a merge mai departe și pentru a participa la competiții, voi considera că menirea mea a fost atinsă”, dezvăluie tânărul.





După absolvire, și-ar dori să ajungă la o unitate de uscat a Forțelor Navale Române, pentru că vrea să rămână aproape de casă și să poată îmbina cariera militară cu cea sportivă. „Sunt conștient că marinarii militari ambarcați câștigă mai bine decât colegii de la uscat, dar nu acesta este obiectivul meu. Eu îmi doresc să pot îmbina profesia cu sportul de performanță. Am ales armata pentru că este un domeniu care îți permite să te dezvolți, atât profesional, cât și personal. Sunt în discuții cu Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» să mă legitimez la ei. De altfel, primul lucru pe care l-am făcut după ce am intrat în sistemul militar a fost să iau legătura cu cei de la club și să îmi depun dosarul. Acum aștept să fiu contactat”, spune Ştefan Ilaşcu.





Multiplu campion național, campion european și campion mondial la kickbox, Ștefan Ilașcu are 20 de ani și este din Constanța. Practică sportul de contact de la vârsta de patru ani, avându-l antrenor și mentor chiar pe tatăl său, campionul Marcel Ilașcu. Ștefan a absolvit Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, este legitimat la clubul Tai Chi Do Ryu Constanța și face parte din lotul național de kickbox al României.