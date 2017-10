Un bolnav mintal a luat locul profesorului de engleză la o şcoală din Topraisar

Un bolnav mintal a luat locul profesorului de engleză la o școală din Topraisar

În urmă cu două zile, un bolnav psihic, care a fugit din Secția de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a dat mari bătăi de cap polițiștilor din localitatea Topraisar. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Crina Chirea, Gheorghe Romeul Parastin, de 48 de ani, imediat ce a reușit să fugă de la Palazu Mare a mers la un grup școlar din Topraisar. El a intrat val vârtej într-o sală de elevi de clasa I. Cum a nimerit la ora de limba engleză, Gheorghe a scos forțat profesoara din clasă, spunând că de-acum el va preda. Cadrul didactic a dat să intre în clasă, dar Parastin i-a spus categoric și cu un aer de profesor: „Ieși afară că ne supărăm și ți-o iei!“. În cele din urmă, conducerea școlii a anunțat Poliția din localitate, care a venit și l-a ridicat pe profesorul de ocazie. Gheorghe Romeul Parastin a fost reinternat de polițiști la Palazu Mare. Oamenii legii spun că încă nu a fost depusă vreo plângere pe numele lui, dar, la postul din Topraisar, există nu mai puțin de cinci dosare în care Parastin este protagonist, el fiind acuzat de loviri și alte violențe, violare de domiciliu și amenințare. Inspectorul Crina Chirea susține că polițiștii din localitate l-au mai internat de câteva ori pe Parastin la Secția de la Palazu Mare. De asemenea, în dosarele existente s-a dispus efectuarea unor expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă bărbatul are discernământ sau nu, pentru că, dacă nu are, el nu va răspunde penal.În urmă cu două zile, un bolnav psihic, care a fugit din Secția de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a dat mari bătăi de cap polițiștilor din localitatea Topraisar. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Crina Chirea, Gheorghe Romeul Parastin, de 48 de ani, imediat ce a reușit să fugă de la Palazu Mare a mers la un grup școlar din Topraisar. El a intrat val vârtej într-o sală de elevi de clasa I. Cum a nimerit la ora de limba engleză, Gheorghe a scos forțat profesoara din clasă, spunând că de-acum el va preda. Cadrul didactic a dat să intre în clasă, dar Parastin i-a spus categoric și cu un aer de profesor: „Ieși afară că ne supărăm și ți-o iei!“. În cele din urmă, conducerea școlii a anunțat Poliția din localitate, care a venit și l-a ridicat pe profesorul de ocazie. Gheorghe Romeul Parastin a fost reinternat de polițiști la Palazu Mare. Oamenii legii spun că încă nu a fost depusă vreo plângere pe numele lui, dar, la postul din Topraisar, există nu mai puțin de cinci dosare în care Parastin este protagonist, el fiind acuzat de loviri și alte violențe, violare de domiciliu și amenințare. Inspectorul Crina Chirea susține că polițiștii din localitate l-au mai internat de câteva ori pe Parastin la Secția de la Palazu Mare. De asemenea, în dosarele existente s-a dispus efectuarea unor expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă bărbatul are discernământ sau nu, pentru că, dacă nu are, el nu va răspunde penal.